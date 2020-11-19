Міністерству внутрішніх справ передано ще 90 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.
Дивися повний текст МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими функціями.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:27
МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими функціями.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:28
Маловато автомобилей скрытого патрулирования. Их должны быть десятки, если не сотни. Окупятся многократно.
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:26
summacut Вот только сначала, хотелось бы услышать: насколько УЖЕ СНИЗИЛИСЬ "смертность и аварийность".
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:34
С чего бы она снизилась, если на дорогах не пойми что творится? Я не знаю, как в куивах, но в нашем провинциальном городишке люди ездят как хотят. Изредка выходит патруль с трукамом на место, которое всем известно.
Аварийность то хер с ней, если крыло кто и погнет, отрихтовать можно или заменить. А травматизм и сметрность - это уже беда. А первопричина этой беды - скорость, которая практически никем не котролируется.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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