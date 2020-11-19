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МВС отримає камери автофіксації
порушень ПДР з новими...

МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:27

МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерству внутрішніх справ передано ще 90 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Дивися повний текст МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими функціями.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:28

Маловато автомобилей скрытого патрулирования. Их должны быть десятки, если не сотни. Окупятся многократно.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:26

summacut Вот только сначала, хотелось бы услышать: насколько УЖЕ СНИЗИЛИСЬ "смертность и аварийность".
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:34

  Radon написав:Вот только сначала, хотелось бы услышать: насколько УЖЕ СНИЗИЛИСЬ "смертность и аварийность"

С чего бы она снизилась, если на дорогах не пойми что творится? Я не знаю, как в куивах, но в нашем провинциальном городишке люди ездят как хотят. Изредка выходит патруль с трукамом на место, которое всем известно.
Аварийность то хер с ней, если крыло кто и погнет, отрихтовать можно или заменить. А травматизм и сметрность - это уже беда. А первопричина этой беды - скорость, которая практически никем не котролируется.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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