МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...

Додано: Чет 26 лис, 2020 19:05

summacut написав: А первопричина этой беды - скорость, которая практически никем не котролируется. А первопричина этой беды - скорость, которая практически никем не котролируется.

А как быть с транспортной инфраструктурой в которую реально почти ничего толком не вкладывают, и не доводят до ума, а только пилят бюджет ?Т.е. много где просто нет нормального дорожного покрытия, разметки, элементарного дорожного инвентаря как например - дорожных зеркал на плохо просматриваемых перекрестках и т.п. , это к перво- причинам ни как не относится ?Когда застройку и заборы делают так что ничего не видно - и нужно чуть ли не соседнюю полосу вылезать, чтобы оценить безопасность поворота ?Как быть с городами в которых должны были строить нормальные 3-х полосные хай-веи с инфраструктурой, а вместо этого узкие двух- полоски и с еле видной разметкой ???