Міністерству внутрішніх справ передано ще 90 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.
Дивися повний текст МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими функціями.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:27
МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими функціями.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:28
Маловато автомобилей скрытого патрулирования. Их должны быть десятки, если не сотни. Окупятся многократно.
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:26
summacut Вот только сначала, хотелось бы услышать: насколько УЖЕ СНИЗИЛИСЬ "смертность и аварийность".
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:34
С чего бы она снизилась, если на дорогах не пойми что творится? Я не знаю, как в куивах, но в нашем провинциальном городишке люди ездят как хотят. Изредка выходит патруль с трукамом на место, которое всем известно.
Аварийность то хер с ней, если крыло кто и погнет, отрихтовать можно или заменить. А травматизм и сметрность - это уже беда. А первопричина этой беды - скорость, которая практически никем не котролируется.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:05
Первопричина этой беды -- неадекватность пешеходов -- которым в садике рассказали один из пунктов ПДД (про приоритетность ПП), а остальные -- они то ли не поняли по малости лет, то ли забыли.
Это за исключением единичных случаев, когда машина то на "островок безопасности" вылетит (как в Харькове недавно) или по Крещатику в остановку влетит (чуть более недавно в Киеве) -- но эти случаи сразу в новости попадают.
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:48
В местах без камер люди по городским улицам носятся так что
Можно пока не тратится на камеры, пешеходов у нас ещё много.
По ссылке выше не вписывающийся в схему случай.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:05
Re: МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...
А как быть с транспортной инфраструктурой в которую реально почти ничего толком не вкладывают, и не доводят до ума, а только пилят бюджет ?
Т.е. много где просто нет нормального дорожного покрытия, разметки, элементарного дорожного инвентаря как например - дорожных зеркал на плохо просматриваемых перекрестках и т.п. , это к перво- причинам ни как не относится ?
Когда застройку и заборы делают так что ничего не видно - и нужно чуть ли не соседнюю полосу вылезать, чтобы оценить безопасность поворота ?
Как быть с городами в которых должны были строить нормальные 3-х полосные хай-веи с инфраструктурой, а вместо этого узкие двух- полоски и с еле видной разметкой ???
П.С. :
РЕчник Мвс : Нужно больше камер, нужно больше штрафов ... Улучшать ничего не нужно, остальное все хорошо, вы не туда смотрите ...
Куда идут деньги ПФ в который мы все платим ?
https://youtu.be/G9ZBlnalj0c
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:27
Re: МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...
Разве камеры исключают улучшение инфрастуктуры? Или камеры или удобные развязки и оборудованные согласно норм пешеходные переходы, но не одновременно?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:07
Re: МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...
Так а что первично в этом случае - повесить "глаз большого брата" или сделать нормальную безопасную дорогу, просто физически минимизировав возможность проишествий ?
По сути если бы права не давали(продавали) дятлам и неадекватам, бракуя их еще на этапе экзаменов в ДАИ
А для всех, независимо от связей и социального статуса действовала неотвратимость наказания - то потребность в надзоре была бы минимальной, т.к. процент опасных ситуаций и условий их возникновения был бы ничтожен
Куда идут деньги ПФ в который мы все платим ?
https://youtu.be/G9ZBlnalj0c
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