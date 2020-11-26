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МВС отримає камери автофіксації
порушень ПДР з новими...

МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:27

МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерству внутрішніх справ передано ще 90 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Дивися повний текст МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими функціями.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:28

Маловато автомобилей скрытого патрулирования. Их должны быть десятки, если не сотни. Окупятся многократно.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:26

summacut Вот только сначала, хотелось бы услышать: насколько УЖЕ СНИЗИЛИСЬ "смертность и аварийность".
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:34

  Radon написав:Вот только сначала, хотелось бы услышать: насколько УЖЕ СНИЗИЛИСЬ "смертность и аварийность"

С чего бы она снизилась, если на дорогах не пойми что творится? Я не знаю, как в куивах, но в нашем провинциальном городишке люди ездят как хотят. Изредка выходит патруль с трукамом на место, которое всем известно.
Аварийность то хер с ней, если крыло кто и погнет, отрихтовать можно или заменить. А травматизм и сметрность - это уже беда. А первопричина этой беды - скорость, которая практически никем не котролируется.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:05

  summacut написав:
  Radon написав:Вот только сначала, хотелось бы услышать: насколько УЖЕ СНИЗИЛИСЬ "смертность и аварийность"

С чего бы она снизилась, если на дорогах не пойми что творится? Я не знаю, как в куивах, но в нашем провинциальном городишке люди ездят как хотят. Изредка выходит патруль с трукамом на место, которое всем известно.
Аварийность то хер с ней, если крыло кто и погнет, отрихтовать можно или заменить. А травматизм и сметрность - это уже беда. А первопричина этой беды - скорость, которая практически никем не котролируется.

Первопричина этой беды -- неадекватность пешеходов -- которым в садике рассказали один из пунктов ПДД (про приоритетность ПП), а остальные -- они то ли не поняли по малости лет, то ли забыли.
Это за исключением единичных случаев, когда машина то на "островок безопасности" вылетит (как в Харькове недавно) или по Крещатику в остановку влетит (чуть более недавно в Киеве) -- но эти случаи сразу в новости попадают.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:48

  Radon написав:summacut Вот только сначала, хотелось бы услышать: насколько УЖЕ СНИЗИЛИСЬ "смертность и аварийность".

В местах без камер люди по городским улицам носятся так что сбитым пешеходам отрывает головы.

Можно пока не тратится на камеры, пешеходов у нас ещё много. :mrgreen:
  _hunter написав:Первопричина этой беды -- неадекватность пешеходов...
Это за исключением единичных случаев, когда машина то на "островок безопасности" вылетит (как в Харькове недавно) или по Крещатику в остановку влетит (чуть более недавно в Киеве) -- но эти случаи сразу в новости попадают.

По ссылке выше не вписывающийся в схему случай.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:05

Re: МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...

  summacut написав:А первопричина этой беды - скорость, которая практически никем не котролируется.


А как быть с транспортной инфраструктурой в которую реально почти ничего толком не вкладывают, и не доводят до ума, а только пилят бюджет ?

Т.е. много где просто нет нормального дорожного покрытия, разметки, элементарного дорожного инвентаря как например - дорожных зеркал на плохо просматриваемых перекрестках и т.п. , это к перво- причинам ни как не относится ?

Когда застройку и заборы делают так что ничего не видно - и нужно чуть ли не соседнюю полосу вылезать, чтобы оценить безопасность поворота ?

Как быть с городами в которых должны были строить нормальные 3-х полосные хай-веи с инфраструктурой, а вместо этого узкие двух- полоски и с еле видной разметкой ???

П.С. :
РЕчник Мвс : Нужно больше камер, нужно больше штрафов ... Улучшать ничего не нужно, остальное все хорошо, вы не туда смотрите ...
Куда идут деньги ПФ в который мы все платим ?
https://youtu.be/G9ZBlnalj0c
pavilion_dv
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:27

Re: МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...

  pavilion_dv написав:А как быть с транспортной инфраструктурой в которую реально почти ничего толком не вкладывают, и не доводят до ума, а только пилят бюджет ?

Разве камеры исключают улучшение инфрастуктуры? Или камеры или удобные развязки и оборудованные согласно норм пешеходные переходы, но не одновременно?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:07

Re: МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...

  vitaliy_berdinskikh написав:Разве камеры исключают улучшение инфрастуктуры? Или камеры или удобные развязки и оборудованные согласно норм пешеходные переходы, но не одновременно?


Так а что первично в этом случае - повесить "глаз большого брата" или сделать нормальную безопасную дорогу, просто физически минимизировав возможность проишествий ?

По сути если бы права не давали(продавали) дятлам и неадекватам, бракуя их еще на этапе экзаменов в ДАИ

А для всех, независимо от связей и социального статуса действовала неотвратимость наказания - то потребность в надзоре была бы минимальной, т.к. процент опасных ситуаций и условий их возникновения был бы ничтожен
Куда идут деньги ПФ в который мы все платим ?
https://youtu.be/G9ZBlnalj0c
pavilion_dv
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 03:54

  pavilion_dv написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Разве камеры исключают улучшение инфрастуктуры? Или камеры или удобные развязки и оборудованные согласно норм пешеходные переходы, но не одновременно?


Так а что первично в этом случае - повесить "глаз большого брата" или сделать нормальную безопасную дорогу, просто физически минимизировав возможность проишествий ?

Очевидно что камера решит эту проблему быстрее.

Перестроить все улицы так чтобы по ним физически было сложно ехать быстрее 30-50 км/ч это задача на десятилетия и миллиарды гривен. В то время как камеры решают этот вопрос за месяцы и миллионы.

  pavilion_dv написав:По сути если бы права не давали(продавали) дятлам и неадекватам, бракуя их еще на этапе экзаменов в ДАИ


Вот видишь, ты сам считаешь что лежачие полицейские, узкие полосы, закругления проблему если и решат то не полностью.

Ведь при*** гоняют по дорогам не только в Украине, а и в странах с хорошей организацией движения. Тоесть даже им не подсилу полностью отсетить при*** на этапе выдачи ВУ.

В нашей тотально кумовской коррумпированной стране эту проблему решать поколениям.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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