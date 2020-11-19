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Google оновить додаток Phone:
він отримає нову назву і...

Google оновить додаток Phone: він отримає нову назву і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:57

Google оновить додаток Phone: він отримає нову назву і...

Пропонуємо до обговорення:
Схоже, тепер черга дійшла і до додатка для дзвінків.

Дивися повний текст Google оновить додаток Phone: він отримає нову назву і логотип.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:57

Ну ничего себе. Новый логотип! Это сравни изобретению колеса - срочно в номер!
Dear_Sir
 
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