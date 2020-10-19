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SpaceX Ілона Маска провів
сотий запуск ракети Falcon 9

SpaceX Ілона Маска провів сотий запуск ракети Falcon 9
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 00:14

SpaceX Ілона Маска провів сотий запуск ракети Falcon 9

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила сотий запуск ракети Falcon 9, що вивела на орбіту ще 60 супутників, які, за планом, мають створити мережу глобального швидкісного інтернету Starlink.

Дивися повний текст SpaceX Ілона Маска провів сотий запуск ракети Falcon 9.
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