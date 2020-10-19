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SpaceX Ілона Маска провів сотий запуск ракети Falcon 9
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Додано: Чет 26 лис, 2020 00:14
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила сотий запуск ракети Falcon 9, що вивела на орбіту ще 60 супутників, які, за планом, мають створити мережу глобального швидкісного інтернету Starlink.
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