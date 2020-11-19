Поліція може обмежитись усним зауваженням.
Дивися повний текст Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо зупинили.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 09:44
Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо...
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Дивися повний текст Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо зупинили.
Додано: Чет 26 лис, 2020 09:45
маску за 3 грн купить не вариант? редакция поощряет идиотизм и безответственность?
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