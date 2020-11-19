RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Поліція штрафує за відмову
носити маски: що робити, якщо...

Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:44

Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо...

Пропонуємо до обговорення:
Поліція може обмежитись усним зауваженням.

Дивися повний текст Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо зупинили.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91390
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:45

маску за 3 грн купить не вариант? редакция поощряет идиотизм и безответственность?
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 14.11.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підписано закон про штрафи за відсутність маски на обличчі 1, 2, 3
R2 » Чет 19 лис, 2020 17:44
20 2183
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 09:56
_hunter
Суд: якщо на фотознімку з TruCAM не зафіксовано обличчя...
R2 » Суб 21 лис, 2020 10:28
5 682
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лис, 2020 10:15
swan forever
Локдауни в країнах необов'язкові, достатньо всім носити...
R2 » Чет 19 лис, 2020 22:11
2 149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 10:52
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.