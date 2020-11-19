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Поліція штрафує за відмову
носити маски: що робити, якщо...

Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:44

Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо...

Пропонуємо до обговорення:
Поліція може обмежитись усним зауваженням.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:45

маску за 3 грн купить не вариант? редакция поощряет идиотизм и безответственность?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:15

ruslan42212

как будто это что-то гарантирует. Гарантирует лишь своевременное обнаружение симптомов и последующее лечние без контакта с людьми.
Вместо улучшения медицины они пеняют на граждан - то что проще да бесплатно.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:54

  Juna написав:ruslan42212

как будто это что-то гарантирует. Гарантирует лишь своевременное обнаружение симптомов и последующее лечние без контакта с людьми.
Вместо улучшения медицины они пеняют на граждан - то что проще да бесплатно.

Одно другому не мешает. А "лечения" от "короны" до сих пор нет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:13

_hunter И не будет лечения. Единственный ваш лекарь - ваш имунитет. А тотальное ношение масок не способствует укреплению имунитета.
ovg
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:17

Интересно посмотреть, как авторы запретов будут в общепите есть, пить кофе, бухать не снимая масок.
ovg
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:41

  ovg написав:_hunter И не будет лечения. Единственный ваш лекарь - ваш имунитет. А тотальное ношение масок не способствует укреплению имунитета.

От Эболы нашли -- чем "корона" хуже? -- или диванный эксперт-инфекционист-энцеклопедист нашелся?..
Но и никак ему (укреплению) не мешает.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:42

  ovg написав:Интересно посмотреть, как авторы запретов будут в общепите есть, пить кофе, бухать не снимая масок.

Взял судок/стакан/рюмку -- и шуруй на свежий воздух...
_hunter
 
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  ovg написав:_hunter И не будет лечения. Единственный ваш лекарь - ваш имунитет. А тотальное ношение масок не способствует укреплению имунитета.

зато способствует уменьшению вероятности заразить/заразиться что тоже неплохо. А на счет пить/есть/бухать в маске - согласен, маразм. Но может тогда и не нужно этого делать в общественном месте? Купил, вынес на улицу, сел в машину и ешь/пей/бухай (если конечно не водитель).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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