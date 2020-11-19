Поліція може обмежитись усним зауваженням.
Дивися повний текст Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо зупинили.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 09:44
Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо...
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Дивися повний текст Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо зупинили.
Додано: Чет 26 лис, 2020 09:45
маску за 3 грн купить не вариант? редакция поощряет идиотизм и безответственность?
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:15
ruslan42212
как будто это что-то гарантирует. Гарантирует лишь своевременное обнаружение симптомов и последующее лечние без контакта с людьми.
Вместо улучшения медицины они пеняют на граждан - то что проще да бесплатно.
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:54
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:13
_hunter И не будет лечения. Единственный ваш лекарь - ваш имунитет. А тотальное ношение масок не способствует укреплению имунитета.
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:17
Интересно посмотреть, как авторы запретов будут в общепите есть, пить кофе, бухать не снимая масок.
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:41
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:42
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:43
зато способствует уменьшению вероятности заразить/заразиться что тоже неплохо. А на счет пить/есть/бухать в маске - согласен, маразм. Но может тогда и не нужно этого делать в общественном месте? Купил, вынес на улицу, сел в машину и ешь/пей/бухай (если конечно не водитель).
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Додано: Чет 26 лис, 2020 15:09
Re: Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо
Ничего нет более постоянного чем что-то временное. Так и ношение документов станет обязательным, чем тоталитарное государство отличается от полицейского?
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