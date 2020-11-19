не бачив ні разу, щоб поліція на когось звертала увагу як це було весною.
і це погано, вільнолюди зовсім страх втратили.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:14
Re: Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо
не бачив ні разу, щоб поліція на когось звертала увагу як це було весною.
і це погано, вільнолюди зовсім страх втратили.
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