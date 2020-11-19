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Поліція штрафує за відмову
носити маски: що робити, якщо...

Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:14

Re: Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо

не бачив ні разу, щоб поліція на когось звертала увагу як це було весною.
і це погано, вільнолюди зовсім страх втратили.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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