не бачив ні разу, щоб поліція на когось звертала увагу як це було весною.
і це погано, вільнолюди зовсім страх втратили.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:14
Re: Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо
не бачив ні разу, щоб поліція на когось звертала увагу як це було весною.
і це погано, вільнолюди зовсім страх втратили.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:49
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:27
скоро будут инструкции для бандитов,убийц и пр. -как избежать наказания?
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:54
Re: Поліція штрафує за відмову носити маски: що робити, якщо
Ага статья просто "супер" научим как идиотам без масок ездить в транспорте и сморкаться в супермаркетах.. и что бы им ничего не было.
Шо так и написано в медсправочниках и рекомендации ВОЗ - ношение масок НЕ СПОСОБСТВУЕТ.. а НЕ НОШЕНИЕ.. особенно после прочитания провокационнной статейки прямо иммунитет укрепляет?
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:15
... и радуйся ...
Зараз переглядають цей форум: alibob і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|