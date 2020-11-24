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У МОЗ повідомили, скільки
людей вже оштрафували за...

У МОЗ повідомили, скільки людей вже оштрафували за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:45

У МОЗ повідомили, скільки людей вже оштрафували за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні штрафи за перебування в громадських місцях без масок вже виписали 2 111 українцям.

Дивися повний текст У МОЗ повідомили, скільки людей вже оштрафували за відсутність масок.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:45

Прямо не знаю, чи злитися, чи радіти, що хоч без шапочки з фольги можна ходити поки що...
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