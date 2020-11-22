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Від початку карантину безробітні
українці отримали понад...

Від початку карантину безробітні українці отримали понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:10

Від початку карантину безробітні українці отримали понад...

Пропонуємо до обговорення:
Упродовж карантину, тобто з 12 березня і до 25 листопада 2020, виплачено 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості.

Дивися повний текст Від початку карантину безробітні українці отримали понад 13 млрд грн допомоги.
R2
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