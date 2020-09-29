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Міненерго хоче підняти тариф
на електрику для населення

Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:42

Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

Пропонуємо до обговорення:
У Міненерго вважають за потрібне переглянути з 2021 року діє механізм перехресного субсидування.

Дивися повний текст Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:45

а почему нет? зебилы должны страдать....
Slon_Nosov
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