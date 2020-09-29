У Міненерго вважають за потрібне переглянути з 2021 року діє механізм перехресного субсидування.
Дивися повний текст Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 12:42
Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення.
Додано: Чет 26 лис, 2020 14:03
Что намолол этот болезный, марионетка ахметовская, это полная ахинея!
Не может доставка 1кВтч стоить 1,03 грн, это очень много!
Там сумма меньше 3 копеек и это с заложенной амортизацией сетей.
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