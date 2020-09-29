RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міненерго хоче підняти тариф
на електрику для населення

Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:42

Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

Пропонуємо до обговорення:
У Міненерго вважають за потрібне переглянути з 2021 року діє механізм перехресного субсидування.

Дивися повний текст Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91394
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:45

а почему нет? зебилы должны страдать....
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 13.07.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:47

Доставка? Скоро и доставку воды будут считать? Идиоты
xapqax
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:03

Что намолол этот болезный, марионетка ахметовская, это полная ахинея!
Не может доставка 1кВтч стоить 1,03 грн, это очень много!
Там сумма меньше 3 копеек и это с заложенной амортизацией сетей.
censerus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 02.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:30

  censerus написав:Что намолол этот болезный, марионетка ахметовская, это полная ахинея!
Не может доставка 1кВтч стоить 1,03 грн, это очень много!
Там сумма меньше 3 копеек и это с заложенной амортизацией сетей.

Не фарисействуйте, будет нужно - насчитают больше.


- Роттердам+ - было плохо, а теперь заживём!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8562
З нами з: 20.09.12
Подякував: 691 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:33

Ето где и каким образом транспортировка електроенергии стоит больше гривни за кВт? Вы что електроенергию Новой Почтой возите? Да и то Новая Почта в сто раз дешевле берет. Ахметов с Коломойским хотят за счет народа удовлетворить свои запросы. При етом в каждой статье умалчивают что ни Ахметов ни Коломойский не платят от слова ВООБЩЕ за транспортировку електроенергии. Я уже не говорю о *зеленых тарифах*.
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 07.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:37

Скажите, а каким образом Ахметов выиграл тогда суд что у него транспортировка електроенергии получилась вообще бесплатная, сославшись на международное законодательство? Так же уточните как Ахметов продает нашу електроенергию выработанную нашими же АЕС за границу по 90 копеек да еще наваривает себе миллиарды? Так что не нужно вешать нам лапшу. Олигофрены- они же мафиозные структуры решили подоить украинский народ и полностью убить економику Украины чтобы сдать нас Росии без штанов еле тепленькими и не в состоянии сопротивляться.
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 07.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:40

Ето все спасибо прихватизации. Олигархи выкачали все ресурсы не вложив в модернизацию ни копейки а теперь требуют дотаций. Пора уже возращать наше народное достояние и енергетику в государственную собственность пока олигархи не сделали с Украины Зимбабве. Пока все было государственное то стоило копейки и работало.
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 07.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в... 1, 2
R2 » Сер 25 лис, 2020 10:38
17 1386
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 11:58
andrein
"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень 1, 2, 3
R2 » Вів 29 вер, 2020 12:32
29 3904
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 09:24
Амвросий
Українцям озвучили нові терміни перепису населення
R2 » Нед 22 лис, 2020 23:23
1 470
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лис, 2020 23:23
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91016)
26.11.2020 16:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.