У Міненерго вважають за потрібне переглянути з 2021 року діє механізм перехресного субсидування.
Дивися повний текст Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:42
Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення.
Додано: Чет 26 лис, 2020 14:03
Что намолол этот болезный, марионетка ахметовская, это полная ахинея!
Не может доставка 1кВтч стоить 1,03 грн, это очень много!
Там сумма меньше 3 копеек и это с заложенной амортизацией сетей.
Додано: Чет 26 лис, 2020 14:30
Не фарисействуйте, будет нужно - насчитают больше.
- Роттердам+ - было плохо, а теперь заживём!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 26 лис, 2020 15:33
Ето где и каким образом транспортировка електроенергии стоит больше гривни за кВт? Вы что електроенергию Новой Почтой возите? Да и то Новая Почта в сто раз дешевле берет. Ахметов с Коломойским хотят за счет народа удовлетворить свои запросы. При етом в каждой статье умалчивают что ни Ахметов ни Коломойский не платят от слова ВООБЩЕ за транспортировку електроенергии. Я уже не говорю о *зеленых тарифах*.
Додано: Чет 26 лис, 2020 15:37
Скажите, а каким образом Ахметов выиграл тогда суд что у него транспортировка електроенергии получилась вообще бесплатная, сославшись на международное законодательство? Так же уточните как Ахметов продает нашу електроенергию выработанную нашими же АЕС за границу по 90 копеек да еще наваривает себе миллиарды? Так что не нужно вешать нам лапшу. Олигофрены- они же мафиозные структуры решили подоить украинский народ и полностью убить економику Украины чтобы сдать нас Росии без штанов еле тепленькими и не в состоянии сопротивляться.
Додано: Чет 26 лис, 2020 15:40
Ето все спасибо прихватизации. Олигархи выкачали все ресурсы не вложив в модернизацию ни копейки а теперь требуют дотаций. Пора уже возращать наше народное достояние и енергетику в государственную собственность пока олигархи не сделали с Украины Зимбабве. Пока все было государственное то стоило копейки и работало.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|