|
|
|
Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:37
fiona98 написав:
Ето все спасибо прихватизации. Олигархи выкачали все ресурсы не вложив в модернизацию ни копейки а теперь требуют дотаций. Пора уже возращать наше народное достояние и енергетику в государственную собственность пока олигархи не сделали с Украины Зимбабве.
Пока все было государственное то стоило копейки и работало.
Та вже ж зробили!
А те, що треба повертати, повністю згоден. І всіх олехаторів + членів їх сімей на уранові шахти! + всіх корупціонерів + "семенськіх" + "коболевих".
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2555
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:35
censerus написав:
Что намолол этот болезный, марионетка ахметовская, это полная ахинея!
Не может доставка 1кВтч стоить 1,03 грн, это очень много!
Там сумма меньше 3 копеек и это с заложенной амортизацией сетей.
Счас всем будут объяснять, что цена такая ибо надо поддерживать постоянное давление электричества в проводах, а это дорого стоит. Следующее повышение будет для компенсации потерь электричества при работе счетчиков и т.д.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 886
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pavilion_dv
, unicdima
і 15 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|