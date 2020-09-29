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Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:37
fiona98 написав:
Ето все спасибо прихватизации. Олигархи выкачали все ресурсы не вложив в модернизацию ни копейки а теперь требуют дотаций. Пора уже возращать наше народное достояние и енергетику в государственную собственность пока олигархи не сделали с Украины Зимбабве.
Пока все было государственное то стоило копейки и работало.
Та вже ж зробили!
А те, що треба повертати, повністю згоден. І всіх олехаторів + членів їх сімей на уранові шахти! + всіх корупціонерів + "семенськіх" + "коболевих".
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:35
censerus написав:
Что намолол этот болезный, марионетка ахметовская, это полная ахинея!
Не может доставка 1кВтч стоить 1,03 грн, это очень много!
Там сумма меньше 3 копеек и это с заложенной амортизацией сетей.
Счас всем будут объяснять, что цена такая ибо надо поддерживать постоянное давление электричества в проводах, а это дорого стоит. Следующее повышение будет для компенсации потерь электричества при работе счетчиков и т.д.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:37
oleggg_ua написав:
тобто при собівартості в 1,04 малому бізнесу останні роки рахують по 2,70, тобто виходить майже 300% рентабельності, і не дивно що за такі націнки варто вбити....
1,03 это только доставка. А сама электроэнергия вообще конских денег стоит, и сейчас владельцы энергокомпаний просто занимаются альтруизмом и благотворительностью, отдавая украинцам 1кВт фактически за "бесплатно".
Предлагаю ежеквартально увеличивать ценник на x2
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:42
А еще на доставку газа хотят увеличить на 80%, потому что там тоже почти бесплатно все. Да и к тому же, когда вводили абонплату, ожидали ответную реакцию от народа, но все молча утерлись и начали платить больше. Поэтому и здесь лучше всего повышать ежемесячно на 30-50%, указывая как обычно в причинах тот факт, что цена не пересматривалась уже несколько недель и уже не покрывает себестоимость...
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:45
По моему, для населения, эти же "говорящие головы" убеждали баранов, что с открытием рынка цена на электроэнергию упадёт.
- А теперь?
Может из керманычей "кто-то утратил берега"?
Повторю: Украина единственная страна в мире, где в результате "развития" падает производство и потребление электроэнергии.
В переводе это означает, что промышленные потребители накрылись медным тазом, а все проблемы переложены на холопов, предварительно вывев в частную(как правило свою или своих хозяев) основные средства производства и генерации.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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