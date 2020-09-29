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Міненерго хоче підняти тариф
на електрику для населення

Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
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  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:37

  fiona98 написав:Ето все спасибо прихватизации. Олигархи выкачали все ресурсы не вложив в модернизацию ни копейки а теперь требуют дотаций. Пора уже возращать наше народное достояние и енергетику в государственную собственность пока олигархи не сделали с Украины Зимбабве. Пока все было государственное то стоило копейки и работало.

Та вже ж зробили!
А те, що треба повертати, повністю згоден. І всіх олехаторів + членів їх сімей на уранові шахти! + всіх корупціонерів + "семенськіх" + "коболевих".
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:35

  censerus написав:Что намолол этот болезный, марионетка ахметовская, это полная ахинея!
Не может доставка 1кВтч стоить 1,03 грн, это очень много!
Там сумма меньше 3 копеек и это с заложенной амортизацией сетей.

Счас всем будут объяснять, что цена такая ибо надо поддерживать постоянное давление электричества в проводах, а это дорого стоит. Следующее повышение будет для компенсации потерь электричества при работе счетчиков и т.д. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:37

  oleggg_ua написав:тобто при собівартості в 1,04 малому бізнесу останні роки рахують по 2,70, тобто виходить майже 300% рентабельності, і не дивно що за такі націнки варто вбити....


1,03 это только доставка. А сама электроэнергия вообще конских денег стоит, и сейчас владельцы энергокомпаний просто занимаются альтруизмом и благотворительностью, отдавая украинцам 1кВт фактически за "бесплатно".
Предлагаю ежеквартально увеличивать ценник на x2
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:42

А еще на доставку газа хотят увеличить на 80%, потому что там тоже почти бесплатно все. Да и к тому же, когда вводили абонплату, ожидали ответную реакцию от народа, но все молча утерлись и начали платить больше. Поэтому и здесь лучше всего повышать ежемесячно на 30-50%, указывая как обычно в причинах тот факт, что цена не пересматривалась уже несколько недель и уже не покрывает себестоимость...
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:45

По моему, для населения, эти же "говорящие головы" убеждали баранов, что с открытием рынка цена на электроэнергию упадёт.

- А теперь?
Может из керманычей "кто-то утратил берега"?

Повторю: Украина единственная страна в мире, где в результате "развития" падает производство и потребление электроэнергии.
В переводе это означает, что промышленные потребители накрылись медным тазом, а все проблемы переложены на холопов, предварительно вывев в частную(как правило свою или своих хозяев) основные средства производства и генерации.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:29

Re: Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

Ожидаемо ... Надо за доставку света, поддержание напряжения , за провода и т.д. :)

Главное требут платить тем организациям , которые по-сути то и не имели отношения к прокладке нынешних газовых трасс и электросетей ...

Юмор :
" Изя, вы только посмотрите как элегантно ввели налог на воздух. Дышать через маску - 10 грн. , без маски - 17 000 грн . (или какой там сейчас штраф :) ) "

За доставку газа схавали, коэффициэнты схавали и это схавают ... пока в стране будет большинство покорных ноющих терпил - улучшений не ждите
Куда идут деньги ПФ в который мы все платим ?
https://youtu.be/G9ZBlnalj0c
pavilion_dv
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:33

  Евгений Н. написав:А еще на доставку газа хотят увеличить на 80%, потому что там тоже почти бесплатно все. Да и к тому же, когда вводили абонплату, ожидали ответную реакцию от народа, но все молча утерлись и начали платить больше. Поэтому и здесь лучше всего повышать ежемесячно на 30-50%, указывая как обычно в причинах тот факт, что цена не пересматривалась уже несколько недель и уже не покрывает себестоимость...

далеко не все, мало кто.. долги за газ 20+ ярдов
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:33

Бабки спустили - там откат солиднее, теперь возвращают в экономику:
24.11.20 17:25 Деструктивные силы в Украине до сих пор пытаются протолкнуть импорт электричества из России, - Наливайченко
https://censor.net/ru/news/3232980/dest ... vayichenko
Деструктивные силы в Украине до сих пор пытаются протолкнуть импорт электричества из России, - НаливайченкоОтдельные политики и чиновники продолжают попытки возобновить закупки электроэнергии из России и Беларуси вопреки национальным интересам Украины.
Об этом заявил народный депутат, бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Во многом благодаря настойчивой позиции народных депутатов, в частности нашей Временной следственной комиссии, нам удалось прекратить преступный импорт. Однако сегодня деструктивные силы внутри Украины до сих пор пытаются протолкнуть российское и белорусское электричество. В том числе ходят разговоры о закупке электроэнергии с белорусской АЭС, что в нынешних условиях недопустимо ", - написал нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам только прямые убытки украинской энергетики от импорта тока из России в 2019-2020 годах составили 3 млрд грн.
Нардеп отметил, что сегодня запрет на закупку тока у страны-агрессора действует до завершения карантина. Чтобы обезопасить страну от повторения кризиса, российский импорт нужно запретить на законодательном уровне, убежден экс-глава СБУ.

В качестве примера защиты национальных интересов в вопросе закупки тока в России, Наливайченко привел страны Балтии, которые реализуют курс на полную синхронизацию с ЕС.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.
Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.

Украсть - украли, а сумма в 3 ярда сама в экономику никогда "сама" не возвратится.


И по 15 евроцентов за "зелёную" кому то нужно рассчитываться.
Так, что этот процесс будет до уровня пока цена за киловатт населению не будет составлять 30 евроцентов.
Не зависимо от размера заработной платы в стране.
Украсть и вывести в таком случае - они бы повесились если бы не дали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:40

Re: Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

Пока безвольно платят, будут повышать.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:46

  fiona98 написав:Ето где и каким образом транспортировка електроенергии стоит больше гривни за кВт? Вы что електроенергию Новой Почтой возите?


не подсказывайте, а то эти ребята под видом зеленой энергетики начнут электричество в аккумуляторах Укрпоштой доставлять :lol:
Амвросий
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