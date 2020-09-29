Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

Додано: Чет 26 лис, 2020 18:45

По моему, для населения, эти же "говорящие головы" убеждали баранов, что с открытием рынка цена на электроэнергию упадёт.



- А теперь?

Может из керманычей "кто-то утратил берега"?



Повторю: Украина единственная страна в мире, где в результате "развития" падает производство и потребление электроэнергии.

В переводе это означает, что промышленные потребители накрылись медным тазом, а все проблемы переложены на холопов, предварительно вывев в частную(как правило свою или своих хозяев) основные средства производства и генерации.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.