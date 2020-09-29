Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
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fiona98 написав:Ето все спасибо прихватизации. Олигархи выкачали все ресурсы не вложив в модернизацию ни копейки а теперь требуют дотаций. Пора уже возращать наше народное достояние и енергетику в государственную собственность пока олигархи не сделали с Украины Зимбабве. Пока все было государственное то стоило копейки и работало.
Та вже ж зробили! А те, що треба повертати, повністю згоден. І всіх олехаторів + членів їх сімей на уранові шахти! + всіх корупціонерів + "семенськіх" + "коболевих".
censerus написав:Что намолол этот болезный, марионетка ахметовская, это полная ахинея! Не может доставка 1кВтч стоить 1,03 грн, это очень много! Там сумма меньше 3 копеек и это с заложенной амортизацией сетей.
Счас всем будут объяснять, что цена такая ибо надо поддерживать постоянное давление электричества в проводах, а это дорого стоит. Следующее повышение будет для компенсации потерь электричества при работе счетчиков и т.д.
oleggg_ua написав:тобто при собівартості в 1,04 малому бізнесу останні роки рахують по 2,70, тобто виходить майже 300% рентабельності, і не дивно що за такі націнки варто вбити....
1,03 это только доставка. А сама электроэнергия вообще конских денег стоит, и сейчас владельцы энергокомпаний просто занимаются альтруизмом и благотворительностью, отдавая украинцам 1кВт фактически за "бесплатно". Предлагаю ежеквартально увеличивать ценник на x2
А еще на доставку газа хотят увеличить на 80%, потому что там тоже почти бесплатно все. Да и к тому же, когда вводили абонплату, ожидали ответную реакцию от народа, но все молча утерлись и начали платить больше. Поэтому и здесь лучше всего повышать ежемесячно на 30-50%, указывая как обычно в причинах тот факт, что цена не пересматривалась уже несколько недель и уже не покрывает себестоимость...
По моему, для населения, эти же "говорящие головы" убеждали баранов, что с открытием рынка цена на электроэнергию упадёт.
- А теперь? Может из керманычей "кто-то утратил берега"?
Повторю: Украина единственная страна в мире, где в результате "развития" падает производство и потребление электроэнергии. В переводе это означает, что промышленные потребители накрылись медным тазом, а все проблемы переложены на холопов, предварительно вывев в частную(как правило свою или своих хозяев) основные средства производства и генерации.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Евгений Н. написав:А еще на доставку газа хотят увеличить на 80%, потому что там тоже почти бесплатно все. Да и к тому же, когда вводили абонплату, ожидали ответную реакцию от народа, но все молча утерлись и начали платить больше. Поэтому и здесь лучше всего повышать ежемесячно на 30-50%, указывая как обычно в причинах тот факт, что цена не пересматривалась уже несколько недель и уже не покрывает себестоимость...
Бабки спустили - там откат солиднее, теперь возвращают в экономику:
24.11.20 17:25 Деструктивные силы в Украине до сих пор пытаются протолкнуть импорт электричества из России, - Наливайченко https://censor.net/ru/news/3232980/dest ... vayichenko Деструктивные силы в Украине до сих пор пытаются протолкнуть импорт электричества из России, - НаливайченкоОтдельные политики и чиновники продолжают попытки возобновить закупки электроэнергии из России и Беларуси вопреки национальным интересам Украины. Об этом заявил народный депутат, бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
"Во многом благодаря настойчивой позиции народных депутатов, в частности нашей Временной следственной комиссии, нам удалось прекратить преступный импорт. Однако сегодня деструктивные силы внутри Украины до сих пор пытаются протолкнуть российское и белорусское электричество. В том числе ходят разговоры о закупке электроэнергии с белорусской АЭС, что в нынешних условиях недопустимо ", - написал нардеп на своей странице в Facebook.
По его словам только прямые убытки украинской энергетики от импорта тока из России в 2019-2020 годах составили 3 млрд грн. Нардеп отметил, что сегодня запрет на закупку тока у страны-агрессора действует до завершения карантина. Чтобы обезопасить страну от повторения кризиса, российский импорт нужно запретить на законодательном уровне, убежден экс-глава СБУ.
В качестве примера защиты национальных интересов в вопросе закупки тока в России, Наливайченко привел страны Балтии, которые реализуют курс на полную синхронизацию с ЕС.
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.
Украсть - украли, а сумма в 3 ярда сама в экономику никогда "сама" не возвратится.
И по 15 евроцентов за "зелёную" кому то нужно рассчитываться. Так, что этот процесс будет до уровня пока цена за киловатт населению не будет составлять 30 евроцентов. Не зависимо от размера заработной платы в стране. Украсть и вывести в таком случае - они бы повесились если бы не дали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.