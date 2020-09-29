доставка 1 кВтч столько стоит уже где-то год. посмотрите свою квитанцию за э/энергию. сейчас все только проснулись???
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:01
доставка 1 кВтч столько стоит уже где-то год. посмотрите свою квитанцию за э/энергию. сейчас все только проснулись???
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:05
что за нагнетание истерики? какой экспорт э/энергии АЭС???
на экспорт идет э/энергия с Бурштынского острова, где и расположены принадлежащие ДТЭК ТЭС.
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:18
Каким образом имеет отношение деятельность частной компании с добычью, транспортировкой и переработкой угля в электроэнергию с ценами на электроэнергию в стране при наличии переизбытка генерирующих мощностей в 2 раза по сравнению с официальной выработкой?
...................
И 10001 Строились все линии ЛЭП под предприятия потребляющие и ремонтирующие ЛЭП не всегда сооответствующего качества - сейчас всё переложено на "население".
- Где "мухи", а где "котлеты" видно?
И Законами Украины прописанное: любая деятельность по Законотворчеству и КМУ не может по определению вести к ухудшению состояния населения.(утрированно, но доступно)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:22
Re: Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
Замкнутый цикл генерации электроэнергии в Украине валится сознательно с целью приватизации, и окончательной утрате Украины энергетической независимости.
Т.Е., чем хуже - тем больше можно наколядовать и приватизировать.
Под это подложено ряд международных договоров как с ЕЭС, так и типа "Киотского протокола" - ну а деньги наши и там сумели обналичить и вывести(по схеме).
Переведу:
Бразилия - заливает в баки бензин на 17% из спирта.
- Это генерация из угля бензола - бодяжка его со спиртом и вперёд.
Под сегодняшний шумок клоуны продают спирт заводы - что сознательно завалены без заказов. Теперь Укрспирт - будет частный.
Шахты - частные, правда в неоккупированной части уголь марки "Г".
Эти технологии и крекинг цеха были построенные в Украине ещё в 50е годы.
Лажа, про дорогую нефть - только повод для заработка на холопах. Схавали?
Теперь та же схема и с электроэнергией.
- Перемога!?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 лис, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:37
Уточните пожалуйста:
1. В Лондоне?
2. Италии или на частных островах в тёплых странах?
3. В Панаме?
4. Кипре?
5. Испании?
6. Московии?
7. Океании?
...............................
И в чём это может выразиться? Ведь официально Украину клоуны на самокатах уже реализовали. Она не Ваша, если Вы не купили себе шахту, заводик, или соляные копи.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:49
задайте вопрос - я отвечу, я не понимаю что Вы хотели спросить.
если население что-то потребляет на халяву, то и дальше будет халявничать? ню-ню
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:09
Это был вопрос - ответ Вашему оппоненту.
Халявы вроде как и не было - причиной всего деятельность регуляторных органов и механизмов, что к нашим условиям не имеют отношения.
В то же время я приветствовал "Роттердам+", и стабилизацию ситуации в энергетике.
Происходящее сейчас,......- выше даже моего понимания.(не смотря с знакомством чуть-чуть с подноготной)
Может ВЫ объясните причину насильной, я бы так назвал, ликвидации энергетики в Украине?
Перспективу сёл?
Кроме как внешними обязательствами по экологическим нормативам. И требованиями ЕЭС по работе со странами использующими выдобувнэ палыво.
Эзоповским языком:
Ибо под улюлюканье лиц в вышиванках - пилится сук, (за счёт которого жила страна) на котором жила страна.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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