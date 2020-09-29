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Міненерго хоче підняти тариф
на електрику для населення

Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:01

  censerus написав:Что намолол этот болезный, марионетка ахметовская, это полная ахинея!
Не может доставка 1кВтч стоить 1,03 грн, это очень много!
Там сумма меньше 3 копеек и это с заложенной амортизацией сетей.


доставка 1 кВтч столько стоит уже где-то год. посмотрите свою квитанцию за э/энергию. сейчас все только проснулись???
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:05

  fiona98 написав:Скажите, а каким образом Ахметов выиграл тогда суд что у него транспортировка електроенергии получилась вообще бесплатная, сославшись на международное законодательство? Так же уточните как Ахметов продает нашу електроенергию выработанную нашими же АЕС за границу по 90 копеек да еще наваривает себе миллиарды? Так что не нужно вешать нам лапшу. Олигофрены- они же мафиозные структуры решили подоить украинский народ и полностью убить економику Украины чтобы сдать нас Росии без штанов еле тепленькими и не в состоянии сопротивляться.


что за нагнетание истерики? какой экспорт э/энергии АЭС???
на экспорт идет э/энергия с Бурштынского острова, где и расположены принадлежащие ДТЭК ТЭС.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:18

  Shaman написав:
  fiona98 написав:Скажите, а каким образом Ахметов выиграл тогда суд что у него транспортировка електроенергии получилась вообще бесплатная, сославшись на международное законодательство? Так же уточните как Ахметов продает нашу електроенергию выработанную нашими же АЕС за границу по 90 копеек да еще наваривает себе миллиарды? Так что не нужно вешать нам лапшу. Олигофрены- они же мафиозные структуры решили подоить украинский народ и полностью убить економику Украины чтобы сдать нас Росии без штанов еле тепленькими и не в состоянии сопротивляться.


что за нагнетание истерики? какой экспорт э/энергии АЭС???
на экспорт идет э/энергия с Бурштынского острова, где и расположены принадлежащие ДТЭК ТЭС.

Каким образом имеет отношение деятельность частной компании с добычью, транспортировкой и переработкой угля в электроэнергию с ценами на электроэнергию в стране при наличии переизбытка генерирующих мощностей в 2 раза по сравнению с официальной выработкой?
...................
И 10001 Строились все линии ЛЭП под предприятия потребляющие и ремонтирующие ЛЭП не всегда сооответствующего качества - сейчас всё переложено на "население".
- Где "мухи", а где "котлеты" видно?

И Законами Украины прописанное: любая деятельность по Законотворчеству и КМУ не может по определению вести к ухудшению состояния населения.(утрированно, но доступно)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:22

Re: Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

Замкнутый цикл генерации электроэнергии в Украине валится сознательно с целью приватизации, и окончательной утрате Украины энергетической независимости.
Т.Е., чем хуже - тем больше можно наколядовать и приватизировать.
Под это подложено ряд международных договоров как с ЕЭС, так и типа "Киотского протокола" - ну а деньги наши и там сумели обналичить и вывести(по схеме).

Переведу:
Бразилия - заливает в баки бензин на 17% из спирта.
- Это генерация из угля бензола - бодяжка его со спиртом и вперёд.
Под сегодняшний шумок клоуны продают спирт заводы - что сознательно завалены без заказов. Теперь Укрспирт - будет частный.
Шахты - частные, правда в неоккупированной части уголь марки "Г".
Эти технологии и крекинг цеха были построенные в Украине ещё в 50е годы.
Лажа, про дорогую нефть - только повод для заработка на холопах. Схавали?
Теперь та же схема и с электроэнергией.

- Перемога!?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 лис, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:32

Олигархи схамениться, бо лихо вам буде
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:37

  jyldyrym1 написав:Олигархи схамениться, бо лихо вам буде

Уточните пожалуйста:
1. В Лондоне?
2. Италии или на частных островах в тёплых странах?
3. В Панаме?
4. Кипре?
5. Испании?
6. Московии?
7. Океании?
...............................
И в чём это может выразиться? Ведь официально Украину клоуны на самокатах уже реализовали. Она не Ваша, если Вы не купили себе шахту, заводик, или соляные копи.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:49

  Kudrjavuy написав:
  Shaman написав:
  fiona98 написав:Скажите, а каким образом Ахметов выиграл тогда суд что у него транспортировка електроенергии получилась вообще бесплатная, сославшись на международное законодательство? Так же уточните как Ахметов продает нашу електроенергию выработанную нашими же АЕС за границу по 90 копеек да еще наваривает себе миллиарды? Так что не нужно вешать нам лапшу. Олигофрены- они же мафиозные структуры решили подоить украинский народ и полностью убить економику Украины чтобы сдать нас Росии без штанов еле тепленькими и не в состоянии сопротивляться.


что за нагнетание истерики? какой экспорт э/энергии АЭС???
на экспорт идет э/энергия с Бурштынского острова, где и расположены принадлежащие ДТЭК ТЭС.

Каким образом имеет отношение деятельность частной компании с добычью, транспортировкой и переработкой угля в электроэнергию с ценами на электроэнергию в стране при наличии переизбытка генерирующих мощностей в 2 раза по сравнению с официальной выработкой?
...................
И 10001 Строились все линии ЛЭП под предприятия потребляющие и ремонтирующие ЛЭП не всегда сооответствующего качества - сейчас всё переложено на "население".
- Где "мухи", а где "котлеты" видно?

И Законами Украины прописанное: любая деятельность по Законотворчеству и КМУ не может по определению вести к ухудшению состояния населения.(утрированно, но доступно)


задайте вопрос - я отвечу, я не понимаю что Вы хотели спросить.

если население что-то потребляет на халяву, то и дальше будет халявничать? ню-ню
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:09

  Shaman написав:
задайте вопрос - я отвечу, я не понимаю что Вы хотели спросить.

Это был вопрос - ответ Вашему оппоненту.
  Shaman написав:если население что-то потребляет на халяву, то и дальше будет халявничать? ню-ню

Халявы вроде как и не было - причиной всего деятельность регуляторных органов и механизмов, что к нашим условиям не имеют отношения.
В то же время я приветствовал "Роттердам+", и стабилизацию ситуации в энергетике.
Происходящее сейчас,......- выше даже моего понимания.(не смотря с знакомством чуть-чуть с подноготной)

Может ВЫ объясните причину насильной, я бы так назвал, ликвидации энергетики в Украине?

Перспективу сёл?


Кроме как внешними обязательствами по экологическим нормативам. И требованиями ЕЭС по работе со странами использующими выдобувнэ палыво.

Эзоповским языком:
Ибо под улюлюканье лиц в вышиванках - пилится сук, (за счёт которого жила страна) на котором жила страна.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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