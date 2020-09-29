Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

Додано: Чет 26 лис, 2020 21:22

Замкнутый цикл генерации электроэнергии в Украине валится сознательно с целью приватизации, и окончательной утрате Украины энергетической независимости.

Т.Е., чем хуже - тем больше можно наколядовать и приватизировать.

Под это подложено ряд международных договоров как с ЕЭС, так и типа "Киотского протокола" - ну а деньги наши и там сумели обналичить и вывести(по схеме).



Переведу:

Бразилия - заливает в баки бензин на 17% из спирта.

- Это генерация из угля бензола - бодяжка его со спиртом и вперёд.

Под сегодняшний шумок клоуны продают спирт заводы - что сознательно завалены без заказов. Теперь Укрспирт - будет частный.

Шахты - частные, правда в неоккупированной части уголь марки "Г".

Эти технологии и крекинг цеха были построенные в Украине ещё в 50е годы.

Лажа, про дорогую нефть - только повод для заработка на холопах. Схавали?

Теперь та же схема и с электроэнергией.



- Перемога!?

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 лис, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.