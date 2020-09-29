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Міненерго хоче підняти тариф
на електрику для населення

Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:51

А может опустить для зеленой енергетики?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:00

  N0mad написав:
  Shaman написав:доставка 1 кВтч столько стоит уже где-то год. посмотрите свою квитанцию за э/энергию. сейчас все только проснулись???

Ну посмотрел - 0.24 грн написано. У вас 1.03 грн ? :shock:

Вероятно цифра звучит усреднённая с сельской местностью.
С населёнными пунктами в Карпатах, и т.д.

А это официоз: откуда рога ростут.
27.11.20 11:24 ЕС призвал Украину выровнять цены на электроэнергию для населения
https://censor.net/ru/news/3233601/es_p ... naseleniya
ЕС призвал Украину выровнять цены на электроэнергию для населенияСекретариат Энергетического сообщества Европейского союза заявил, что искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения в Украине мешают развитию конкуренции и даже несут угрозу для безопасной работы АЭС.
Об этом говорится в годовом отчете Энергосообщества о текущей ситуации в Украине. "НКРЭКУ должен был постепенно отказаться от перекрестного субсидирования между разными категориями потребителей до открытия оптового рынка 1 июля 2019 года. Цены для населения остаются прежними (с 2017 г.) и не покрывают расходы на поставку... Это мешает развитию конкуренции и может повлиять на безопасную работу электростанций, особенно атомные станции", - говорится в отчете.

В отчете говорится, что при существующая несовершенная модель, по которой государственные компании "Гарантированный покупатель", "Энергоатом", "Укргидроэнерго" обязаны продавать электроэнергию по заниженной цене, несет угрозу для устойчивого существования украинского рынка.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.час на первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час на остальной объем месячного потребления. По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 г. даже не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Так, что 30 евроцентов за киловатт, без учёта доходов - официальная перспектива Украины. (исходную этой стоимости выделено красным - спасти может только инфляция в Еврозоне)

Население ставят перед фактом и оно будет вынуждено отказываться от "Советской Власти" - что принесло электрофикацию всей страны.
Не отнять хороших юмористов у "цензора":
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:01

  Kudrjavuy написав:
  censerus написав:Что намолол этот болезный, марионетка ахметовская, это полная ахинея!
Не может доставка 1кВтч стоить 1,03 грн, это очень много!
Там сумма меньше 3 копеек и это с заложенной амортизацией сетей.

Не фарисействуйте, будет нужно - насчитают больше.


- Роттердам+ - было плохо, а теперь заживём!

И РАБ-тарифы было плохо.
А сейчас Зе что придумал? :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:29

  Вкладчик1234 написав:А сейчас Зе что придумал? :)

Жесткий лохотрон начинается с 30й минуты:
1. НДС- 20%
2. Проззоро - 3%
3. Операционные расходы как минимум 10%
Т.Е. каждое озвученное слово умножает цену в 2 раза.
"просто так"
- Это и есть "Рынок", энергия может и подешевеет у производителя, но цена у потребителя выросте в РАЗЫ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1234
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