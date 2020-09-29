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Міненерго хоче підняти тариф
на електрику для населення

Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 07:20

  N0mad написав:
  Shaman написав:доставка 1 кВтч столько стоит уже где-то год. посмотрите свою квитанцию за э/энергию. сейчас все только проснулись???

Ну посмотрел - 0.24 грн написано. У вас 1.03 грн ? :shock:


Киев? С удивлением узнал, что в Киеве так дешево)))
У меня написано 0,75 - но это же облэнерго. Есть еще магистральный тариф Укрэнерго - там еще коп 19 с НДС

Тарифы на транспортировку
https://index.minfin.com.ua/tariff/electric/prom/

наш случай - 2 класс
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:04

Shaman
Считалку для Херсона выставили:
https://khersonline.net/lenta/172938-po ... eniya.html
Однако, может быть, подорожает и сильнее. Например, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса, энергохолдинг ДТЭК предлагал повысить цены на электроэнергию для населения с 0,9 до 1,68 грн/кВт*ч за первые 100 кВт*ч и с 1,68 до 2,88 грн/кВт*ч за последующие. В дальнейшем цена для населения должна была повышаться на 25% в год.
Некоторые эксперты и вовсе говорят, что электроэнергия может вырасти в два раза - ориентировочно до 3,3-3,5 грн за киловатт. Но произойдет это в 2-3 этапа за год или полтора.

Интересно, все скромничают назвать цифру в 30 евроцентов.
Отталкиваясь от "Гарантованного покупця".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:46

  Kudrjavuy написав:Shaman
Считалку для Херсона выставили:
https://khersonline.net/lenta/172938-po ... eniya.html
Однако, может быть, подорожает и сильнее. Например, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса, энергохолдинг ДТЭК предлагал повысить цены на электроэнергию для населения с 0,9 до 1,68 грн/кВт*ч за первые 100 кВт*ч и с 1,68 до 2,88 грн/кВт*ч за последующие. В дальнейшем цена для населения должна была повышаться на 25% в год.
Некоторые эксперты и вовсе говорят, что электроэнергия может вырасти в два раза - ориентировочно до 3,3-3,5 грн за киловатт. Но произойдет это в 2-3 этапа за год или полтора.

Интересно, все скромничают назвать цифру в 30 евроцентов.
Отталкиваясь от "Гарантованного покупця".


2,8 грн - 10 центов - это рыночная цена на тек момент - даже с учетом зеленой энергетики. Это потолок роста. Скорей всего в ближайший год-два будет ниже
Shaman
 
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  #<1234
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