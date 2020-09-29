Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Однако, может быть, подорожает и сильнее. Например, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса, энергохолдинг ДТЭК предлагал повысить цены на электроэнергию для населения с 0,9 до 1,68 грн/кВт*ч за первые 100 кВт*ч и с 1,68 до 2,88 грн/кВт*ч за последующие. В дальнейшем цена для населения должна была повышаться на 25% в год. Некоторые эксперты и вовсе говорят, что электроэнергия может вырасти в два раза - ориентировочно до 3,3-3,5 грн за киловатт. Но произойдет это в 2-3 этапа за год или полтора.
Интересно, все скромничают назвать цифру в 30 евроцентов. Отталкиваясь от "Гарантованного покупця".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Однако, может быть, подорожает и сильнее. Например, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса, энергохолдинг ДТЭК предлагал повысить цены на электроэнергию для населения с 0,9 до 1,68 грн/кВт*ч за первые 100 кВт*ч и с 1,68 до 2,88 грн/кВт*ч за последующие. В дальнейшем цена для населения должна была повышаться на 25% в год. Некоторые эксперты и вовсе говорят, что электроэнергия может вырасти в два раза - ориентировочно до 3,3-3,5 грн за киловатт. Но произойдет это в 2-3 этапа за год или полтора.
Интересно, все скромничают назвать цифру в 30 евроцентов. Отталкиваясь от "Гарантованного покупця".
2,8 грн - 10 центов - это рыночная цена на тек момент - даже с учетом зеленой энергетики. Это потолок роста. Скорей всего в ближайший год-два будет ниже