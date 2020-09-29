Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

Киев? С удивлением узнал, что в Киеве так дешево)))
У меня написано 0,75 - но это же облэнерго. Есть еще магистральный тариф Укрэнерго - там еще коп 19 с НДС
Тарифы на транспортировку
наш случай - 2 класс
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Додано: Суб 28 лис, 2020 07:20
Киев? С удивлением узнал, что в Киеве так дешево)))
У меня написано 0,75 - но это же облэнерго. Есть еще магистральный тариф Укрэнерго - там еще коп 19 с НДС
Тарифы на транспортировку
наш случай - 2 класс
Додано: Суб 28 лис, 2020 18:04
Shaman
Считалку для Херсона выставили:
Интересно, все скромничают назвать цифру в 30 евроцентов.
Отталкиваясь от "Гарантованного покупця".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 28 лис, 2020 18:46
2,8 грн - 10 центов - это рыночная цена на тек момент - даже с учетом зеленой энергетики. Это потолок роста. Скорей всего в ближайший год-два будет ниже
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:50
А нельзя импортировать более дешевую американскую или европейскую энергию?
Или попросить Илона Маска построить станцию, как в Австралии?
Или "ми йдем своїм шляхом"?
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:35
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:42
В статье уже указана вероятная цена до 3,5грн
Я не затрагиваю стоимость.
Я затрагиваю означенную цену.
На 15 центов покупки "Гарантованим покупцем" "Зелёной"
+ НДС
+ Транспортировку
+ Продажу, на которую вновь НДС
- Какая рентабельность должна быть этой оборудки?
И когда к ней подведут?
Почему вопрос ставиться так: Нижнеднестровскую ГАЭС - под аккумуляцию зелёной?
- КПД будет достаточно низок. Она проектировалась под АЭС.
Т.Е. вопрос неизбежно будет поднят о "приобретении" комплекса АКБ и неизбежно по цене "Маск+". Именно по этой причине оппонентом была упомянута Австралия.
В совокупности существующей "политики" мы неизбежно выйдем к этой цифре.(А то и больше, чем в Австралии)
Меня больше удручает строительство малых ГЭС - дабы не пришлось некоторым в неожиданность - необходимость очистки русел рек загаженных в результате строительства Плотин.
Для Украины это вопрос "острый" по причине сокращения обводнённости и снижения качества воды.
Это неизбежно поставит перед фактом промывки русел в том числе и малых рек.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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