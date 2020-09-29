Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
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Однако, может быть, подорожает и сильнее. Например, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса, энергохолдинг ДТЭК предлагал повысить цены на электроэнергию для населения с 0,9 до 1,68 грн/кВт*ч за первые 100 кВт*ч и с 1,68 до 2,88 грн/кВт*ч за последующие. В дальнейшем цена для населения должна была повышаться на 25% в год. Некоторые эксперты и вовсе говорят, что электроэнергия может вырасти в два раза - ориентировочно до 3,3-3,5 грн за киловатт. Но произойдет это в 2-3 этапа за год или полтора.
Интересно, все скромничают назвать цифру в 30 евроцентов. Отталкиваясь от "Гарантованного покупця".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Однако, может быть, подорожает и сильнее. Например, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса, энергохолдинг ДТЭК предлагал повысить цены на электроэнергию для населения с 0,9 до 1,68 грн/кВт*ч за первые 100 кВт*ч и с 1,68 до 2,88 грн/кВт*ч за последующие. В дальнейшем цена для населения должна была повышаться на 25% в год. Некоторые эксперты и вовсе говорят, что электроэнергия может вырасти в два раза - ориентировочно до 3,3-3,5 грн за киловатт. Но произойдет это в 2-3 этапа за год или полтора.
Интересно, все скромничают назвать цифру в 30 евроцентов. Отталкиваясь от "Гарантованного покупця".
2,8 грн - 10 центов - это рыночная цена на тек момент - даже с учетом зеленой энергетики. Это потолок роста. Скорей всего в ближайший год-два будет ниже
Shaman написав:2,8 грн - 10 центов - это рыночная цена на тек момент - даже с учетом зеленой энергетики. Это потолок роста. Скорей всего в ближайший год-два будет ниже
В статье уже указана вероятная цена до 3,5грн
Я не затрагиваю стоимость. Я затрагиваю означенную цену. На 15 центов покупки "Гарантованим покупцем" "Зелёной" + НДС + Транспортировку + Продажу, на которую вновь НДС - Какая рентабельность должна быть этой оборудки? И когда к ней подведут? Почему вопрос ставиться так: Нижнеднестровскую ГАЭС - под аккумуляцию зелёной? - КПД будет достаточно низок. Она проектировалась под АЭС.
Т.Е. вопрос неизбежно будет поднят о "приобретении" комплекса АКБ и неизбежно по цене "Маск+". Именно по этой причине оппонентом была упомянута Австралия. В совокупности существующей "политики" мы неизбежно выйдем к этой цифре.(А то и больше, чем в Австралии)
Меня больше удручает строительство малых ГЭС - дабы не пришлось некоторым в неожиданность - необходимость очистки русел рек загаженных в результате строительства Плотин. Для Украины это вопрос "острый" по причине сокращения обводнённости и снижения качества воды. Это неизбежно поставит перед фактом промывки русел в том числе и малых рек.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В 2-м квартале цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия Григорий Яковенко https://ukranews.com/news/741563-tsena- ... m-v-evrope Во втором квартале, также как и в 1-м квартале 2020 года, цена электроэнергии в Украине была выше, чем в Европе. Об этом говорится в отчете Европейской комиссии, передают Українські Новини.
Согласно нему, в 2-м квартале цена на электроэнергию в Украине (40 евро/МВт-ч) была на 48,7% выше, чем в Румынии (26,9 евро/МВт-ч) и на 52% выше, чем в Венгрии (26,3 евро/МВт-ч).
При этом в Польше за указанный период цена на электроэнергию (40,1 евро/МВт-ч) была на 0,25% выше, чем в Украине.
Также цена на электроэнергию в Украине была в 8,3 раза выше, чем в Норвегии (4,8 евро/МВт-ч), в 3,2 раза выше, чем в Швеции (12,3 евро/МВт-ч), а также в 2,2 раза выше, чем во Франции (18 евро/МВт-ч), в 2 раза выше, чем в Германии (20,3 евро/МВт-ч) и почти в 2 раза выше, чем в Австрии (20,8 евро/МВт-ч).
При этом в зоне энергоострова "Бурштынской ТЭС" стоимость электроэнергии была на 26% выше, чем в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины и составляла 50,4 евро/МВт-ч.
В свою очередь, стоимость электроэнергии в зоне энергоострова "Бурштынской ТЭС" во 2-м квартале 2020 года была самой высокой в Европе.
Как сообщали
А теперь добавим прокладку, что увеличивает стоимость минимум в 2 раза и маэмо, що маэмо. Австралия отдыхает! При чём это всё не ... - расходы на генерацию.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Давайте еще стройте СЭС и АЭС.. "Зеленый тариф" наше фсее..давай 1Квт по 10 грн... мы будем самые "зеленые среди зеленых"....Зачем нам АЭС с ее дешевой энергией... нам подороже. Самая нищая страна в Европе должна иметь благодаря ее керманычам самый дорогой тариф.