Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

В 2-м квартале цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — ЕврокомиссияГригорий ЯковенкоВо втором квартале, также как и в 1-м квартале 2020 года, цена электроэнергии в Украине была выше, чем в Европе.Об этом говорится в отчете Европейской комиссии, передают Українські Новини.Согласно нему, в 2-м квартале цена на электроэнергию в Украине (40 евро/МВт-ч) была на 48,7% выше, чем в Румынии (26,9 евро/МВт-ч) и на 52% выше, чем в Венгрии (26,3 евро/МВт-ч).При этом в Польше за указанный период цена на электроэнергию (40,1 евро/МВт-ч) была на 0,25% выше, чем в Украине.Также цена на электроэнергию в Украине была в 8,3 раза выше, чем в Норвегии (4,8 евро/МВт-ч), в 3,2 раза выше, чем в Швеции (12,3 евро/МВт-ч), а также в 2,2 раза выше, чем во Франции (18 евро/МВт-ч), в 2 раза выше, чем в Германии (20,3 евро/МВт-ч) и почти в 2 раза выше, чем в Австрии (20,8 евро/МВт-ч).При этом в зоне энергоострова "Бурштынской ТЭС" стоимость электроэнергии была на 26% выше, чем в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины и составляла 50,4 евро/МВт-ч.В свою очередь, стоимость электроэнергии в зоне энергоострова "Бурштынской ТЭС" во 2-м квартале 2020 года была самой высокой в Европе.Как сообщали