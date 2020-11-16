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Альфа-Банк Україна запустив
новий цифровий банк Sense...

Альфа-Банк Україна запустив новий цифровий банк Sense...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:45

Альфа-Банк Україна запустив новий цифровий банк Sense...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 рік Альфа-Банк Україна увійшов з чітким планом роботи над трансформацією внутрішніх процесів, які впливають на якість продуктів і сервісів.

Дивися повний текст Альфа-Банк Україна запустив новий цифровий банк Sense SuperApp з відеочатом і медіа всередині. Як змінилася Альфа, щоб це стало можливим.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:45

Лучше бы телефон мобильный завели...А то только городской киевский. Где сейчас городской-то найти?
Alexnik
 
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