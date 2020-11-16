Альфа-Банк Україна запустив новий цифровий банк Sense...

Додано: Чет 26 лис, 2020 19:43

Alexnik, а какая связь между их телефоном и клиента? Вроде, позвонить на городской киевский можно много откуда. С киевстаровского мобильника два месяца назад точно ещё можно было. Они требуют, чтобы у клиента тоже был городской киевский? Какие тогда основания считать, что если у них мобильный телефон добавится, то требование исчезнет?

Что до найти городской, то попадаются ещё. Например, моя жена за проводной по каким-то религиозным причинам держится и упорно желает платить его абонплату. Если же себе хочется завести, то по IP с удовольствием много кто организует. Во всяком случае одесская Вега, когда на моём проводном кабель украли, предлагала перейти на подключение по IP (из любого места, не только из веговской сети) с сохранением номера и цены обслуживания. Думаю, что и с киевским номером можно без особых проблем.