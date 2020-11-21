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Влада розробить спрощену систему
введення в експлуатацію...

Влада розробить спрощену систему введення в експлуатацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:17

Влада розробить спрощену систему введення в експлуатацію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Дивися повний текст Влада розробить спрощену систему введення в експлуатацію недобудов – МВС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:17

Наконец-то правильные действия пошли! Главное эти мысли внедрить быстро и без извращений!
sunleo71
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