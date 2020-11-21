Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Дивися повний текст Влада розробить спрощену систему введення в експлуатацію недобудов – МВС.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 14:17
Влада розробить спрощену систему введення в експлуатацію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада розробить спрощену систему введення в експлуатацію недобудов – МВС.
Додано: Чет 26 лис, 2020 14:17
Наконец-то правильные действия пошли! Главное эти мысли внедрить быстро и без извращений!
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