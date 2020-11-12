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Київстар запустив 4G на частотах
900 МГц у всіх областях...

Київстар запустив 4G на частотах 900 МГц у всіх областях...
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:13

Київстар запустив 4G на частотах 900 МГц у всіх областях...

Пропонуємо до обговорення:
Це завершення першого важливого етапу розширення покриття швидкісного інтернету в сільській місцевості, який було розпочато в червні 2020 року.

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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:13

В селе в Харьковской области, где живет родня, еж на 900 как был так и остался. Слава богу, местечковый пров с соседнего поселка кинул волокно.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:56

Re: Київстар запустив 4G на частотах 900 МГц у всіх областях

  summacut написав:В селе в Харьковской области, где живет родня, еж на 900 как был так и остался.
"Перемоги" у вас не получилось.. только оптика))
Джон
 
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