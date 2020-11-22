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Регулятор може підняти
тарифи на доставку газу

Регулятор може підняти тарифи на доставку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:33

Регулятор може підняти тарифи на доставку газу

Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики і компослуг, схвалила проєкти про нові тарифи на доставку газу.

Дивися повний текст Регулятор може підняти тарифи на доставку газу.
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