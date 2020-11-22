Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики і компослуг, схвалила проєкти про нові тарифи на доставку газу.
Дивися повний текст Регулятор може підняти тарифи на доставку газу.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:33
Регулятор може підняти тарифи на доставку газу
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Дивися повний текст Регулятор може підняти тарифи на доставку газу.
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