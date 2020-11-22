Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики і компослуг, схвалила проєкти про нові тарифи на доставку газу.
Дивися повний текст Регулятор може підняти тарифи на доставку газу.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:33
Регулятор може підняти тарифи на доставку газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор може підняти тарифи на доставку газу.
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:33
ми маємо печальний факт,що населення необізнане хто де й за що назначає ціни,всім важко,й тому всі прокльони за високі тарифи вислуховують прості оператори по обслуговуванню абонентів,їм теж важко,робота й вислухувати в свій адрес все це,зробіть тарифи прозорі,а все від вас якими вони будуть
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:56
и какого х..я это повышение на 80%? у нас изменился курс гривны на 80%? или скорее просто выросли аппетиты облгазов?
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:03
Re: Регулятор може підняти тарифи на доставку газу
Пока будут платить - будут поднимать.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:11
Re: Регулятор може підняти тарифи на доставку газу
Наверное это потому, что народ уходит от облгазов к другим поставщикам, и денег катастрофически не хватает. Всё, что у них остаётся это доставка.
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:18
Re: Регулятор може підняти тарифи на доставку газу
мин. объём уже приподняли)) хоть 0 потребляй-заплати не менее принятой нормы
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:27
В частном секторе при таком уровне цен, транспортировка ежемесячно будет обходиться более 500гривен, а общая цена на газ перевалит за 10грн/м3, и это при нищенских зарплатах
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:39
Мы здобулы !
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:44
По всех фронтах давят ур**. Цель етой власти уничтожить Украину изнутри и разбить на мелкие губернии. Тоесть федерализацию.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:47
Что и следовало ожидать. Власть за наш же счет пытается финансировать боевиков и сепаров даунбаса. Кто то задумывался почему и за чей счет в ОРДЛО тарифы в 5 раз меньше чем в Украине? Плюс еще пенсии и пособия ордиловцам, которые не платят налоги. Я уже не говорю о многомиллиардных дотациях и льготах Ахметову и Коломойскому.
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