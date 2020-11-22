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Регулятор може підняти
тарифи на доставку газу

Регулятор може підняти тарифи на доставку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:33

Регулятор може підняти тарифи на доставку газу

Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики і компослуг, схвалила проєкти про нові тарифи на доставку газу.

Дивися повний текст Регулятор може підняти тарифи на доставку газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:33

ми маємо печальний факт,що населення необізнане хто де й за що назначає ціни,всім важко,й тому всі прокльони за високі тарифи вислуховують прості оператори по обслуговуванню абонентів,їм теж важко,робота й вислухувати в свій адрес все це,зробіть тарифи прозорі,а все від вас якими вони будуть
tolja3334
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:56

и какого х..я это повышение на 80%? у нас изменился курс гривны на 80%? или скорее просто выросли аппетиты облгазов?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:03

Re: Регулятор може підняти тарифи на доставку газу

Пока будут платить - будут поднимать.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:11

Re: Регулятор може підняти тарифи на доставку газу

Наверное это потому, что народ уходит от облгазов к другим поставщикам, и денег катастрофически не хватает. Всё, что у них остаётся это доставка.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:18

Re: Регулятор може підняти тарифи на доставку газу

мин. объём уже приподняли)) хоть 0 потребляй-заплати не менее принятой нормы

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0580874-20#Text
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:27

В частном секторе при таком уровне цен, транспортировка ежемесячно будет обходиться более 500гривен, а общая цена на газ перевалит за 10грн/м3, и это при нищенских зарплатах
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:39

  Мизантрóп написав:мин. объём уже приподняли)) хоть 0 потребляй-заплати не менее принятой нормы

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0580874-20#Text


Мы здобулы !
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:44

По всех фронтах давят ур**. Цель етой власти уничтожить Украину изнутри и разбить на мелкие губернии. Тоесть федерализацию.
fiona98
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:47

Что и следовало ожидать. Власть за наш же счет пытается финансировать боевиков и сепаров даунбаса. Кто то задумывался почему и за чей счет в ОРДЛО тарифы в 5 раз меньше чем в Украине? Плюс еще пенсии и пособия ордиловцам, которые не платят налоги. Я уже не говорю о многомиллиардных дотациях и льготах Ахметову и Коломойскому.
fiona98
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