Україна не отримає транш МВФ у 2020 році, тому що всі необхідні процедури фізично не можуть бути завершені.
Дивися повний текст Рожкова пояснила, чому Україна не отримає грошей МВФ у 2020 році.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:09
Рожкова пояснила, чому Україна не отримає грошей МВФ у...
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Дивися повний текст Рожкова пояснила, чому Україна не отримає грошей МВФ у 2020 році.
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:09
Притихла рожкова)
А как кричала, как кричала))
Вопрос когда получим?
В следующем году, к марту? Или позже?
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