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Glovo запустила
функцію самовивозу

Glovo запустила функцію самовивозу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:10

Glovo запустила функцію самовивозу

Пропонуємо до обговорення:
25 листопада 2020 року сервіс доставки Glovo запустив функцію самовивозу з ресторанів.

Дивися повний текст Glovo запустила функцію самовивозу.
R2
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