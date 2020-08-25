25 листопада 2020 року сервіс доставки Glovo запустив функцію самовивозу з ресторанів.
Дивися повний текст Glovo запустила функцію самовивозу.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:10
Glovo запустила функцію самовивозу
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Дивися повний текст Glovo запустила функцію самовивозу.
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