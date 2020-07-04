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"РРО - різновид садомазохізму":
співвласник Нової пошти...

"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:43

"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмен навів 5 причин, чому потрібно "відчепитися від ФОПів" і "дати їм свободу".

Дивися повний текст \"РРО - різновид садомазохізму\": співвласник Нової пошти розповів, чому потрібно \"відчепитися від ФОП\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:43

Кроме увольнения чиновников и продажи вип-терминалов, необходимо как следует потрусить господина Поперешнюка, который получает сверхприбыли за счёт монопольного положения своей компании, чего в упор не видит Антимонопольный комитет (подозреваю что не бесплатно).
nickvlk1
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:55

Поддерживаю. Поперешнюк прав.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:13

Все верно Поперешнюк говорит.
Амвросий
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