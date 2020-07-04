Бізнесмен навів 5 причин, чому потрібно "відчепитися від ФОПів" і "дати їм свободу".
Дивися повний текст \"РРО - різновид садомазохізму\": співвласник Нової пошти розповів, чому потрібно \"відчепитися від ФОП\".
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Додано: Чет 26 лис, 2020 22:43
"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"РРО - різновид садомазохізму\": співвласник Нової пошти розповів, чому потрібно \"відчепитися від ФОП\".
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:43
Кроме увольнения чиновников и продажи вип-терминалов, необходимо как следует потрусить господина Поперешнюка, который получает сверхприбыли за счёт монопольного положения своей компании, чего в упор не видит Антимонопольный комитет (подозреваю что не бесплатно).
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