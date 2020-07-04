Бізнесмен навів 5 причин, чому потрібно "відчепитися від ФОПів" і "дати їм свободу".
Дивися повний текст \"РРО - різновид садомазохізму\": співвласник Нової пошти розповів, чому потрібно \"відчепитися від ФОП\".
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Додано: Чет 26 лис, 2020 22:43
"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"РРО - різновид садомазохізму\": співвласник Нової пошти розповів, чому потрібно \"відчепитися від ФОП\".
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:43
Кроме увольнения чиновников и продажи вип-терминалов, необходимо как следует потрусить господина Поперешнюка, который получает сверхприбыли за счёт монопольного положения своей компании, чего в упор не видит Антимонопольный комитет (подозреваю что не бесплатно).
Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:04
Никогда в нашей стране мелкий бизнес официально не станет крупным самостоятельно, будет на всех фоп оформлять, мозг один, руки и ноги разные, налогов 0.00. Знаю среди своих знакомых много примеров. Объёмы бизнеса уже по 100туе в месяц, каждый год новые мерсы в семью, полностью в нале, и чуть чуть на фоп вторая группа, оформленных сотрудников пару человек. Хорошо что хоть субсидию себе ещё не просят.
Я 5% + ЕСВ плачу (что в принципе не много на услугах) на меня как на идиота смотрят, но я с безналом работаю выбора нет .
Аренды это вообще цирк. У большинства договора аренды по 1тгрн, налом потом от 30 до 100. (Я орендую по такой схеме )
На новой почте иногда вижу людей с десятками посылок. Очень сомневаюсь что это НДС ники и плательщики налогов на прибыль и НДФЛ с ЕСВ. Вы посмотрите на новой почте возле Барабашова в Харькове. Стоял курил, офигел, девочка отправляла больше 100посылок. Разговорились, говорит фоп 2ая группа и считает что 2тгрн в месяц это очень много налогов. Зато садик, школа бесплатно, у самой новенькая не люкс но нормальный хюндай.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:16
Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:25
Нет. За счёт не уплаченных/скрытых налогов. Со своими объемами должна платить больше.
А то мы плачется вот пусть большой бизнес платит а мы мелкий нет. А большой он же тоже бизнесмен и тоже хочет денег. И государство хочет. Большой вопрос конечно к тому что государство свои функции не выполняет.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:38
Мелкий бизнес уже задушили налогами и поборами. А вот крупный бизнес налогов не платит вообще, хотя там потери от неуплаченных/скрытых налогов в сотни раз больше. И контроллировать и считать их на порядки легче, т.к. все проходит через единиц олигархов.
А вот если обложить налогами всех кто посылки новой почтой отправляет, то доходов от этих налогов не хватит даже на зарплаты тем кто эти налоги будет считать и администрировать. Цены на товары и продукты это взвинтит в несколько раз. А все эти отправители посылок пойдут пособия и субсидии получать. Создавая огромную нагрузку на госбюджет.
Кто их всех кормить будет вы?
Вы читали статью, которую в валютной ветке выкладывали?
Там картинку приводили:
Так вот вы предлагаете трусить вот тех кошек и собак внизу. В то время как динозавры и медведи спокойно вообще налогов не платят.
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