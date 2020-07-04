"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...

Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:04

Никогда в нашей стране мелкий бизнес официально не станет крупным самостоятельно, будет на всех фоп оформлять, мозг один, руки и ноги разные, налогов 0.00. Знаю среди своих знакомых много примеров. Объёмы бизнеса уже по 100туе в месяц, каждый год новые мерсы в семью, полностью в нале, и чуть чуть на фоп вторая группа, оформленных сотрудников пару человек. Хорошо что хоть субсидию себе ещё не просят.Я 5% + ЕСВ плачу (что в принципе не много на услугах) на меня как на идиота смотрят, но я с безналом работаю выбора нетАренды это вообще цирк. У большинства договора аренды по 1тгрн, налом потом от 30 до 100. (Я орендую по такой схемеНа новой почте иногда вижу людей с десятками посылок. Очень сомневаюсь что это НДС ники и плательщики налогов на прибыль и НДФЛ с ЕСВ. Вы посмотрите на новой почте возле Барабашова в Харькове. Стоял курил, офигел, девочка отправляла больше 100посылок. Разговорились, говорит фоп 2ая группаи считает что 2тгрн в месяц это очень много налогов. Зато садик, школа бесплатно, у самой новенькая не люкс но нормальный хюндай.