"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...

Додано: П'ят 27 лис, 2020 02:05

Амвросий написав: Так вот вы предлагаете трусить вот тех кошек и собак внизу. В то время как динозавры и медведи спокойно вообще налогов не платят. Так вот вы предлагаете трусить вот тех кошек и собак внизу. В то время как динозавры и медведи спокойно вообще налогов не платят.

Мелкий нычкуется, крупный вообще не платит. Теперь вообще не пойму кто у нас что платит. Бюджету только мвф помогает?И Вы наверное не поняли какой мелкий бизнез я имел. Те кто пакеты в метро продает ходит по вагонам, или швея на 10 кв.м. сидит штаны подшивает, или сдает в аренду родовую квартиру за 200уе это не бизнес. Про них забыть надо.Я про тех у кого 30 продуктовых магазинчиков, оформленные на разных людей, у кого 100ларьков на остановках, у кого 10 автомоек, у кого 25 нежилых помещений в Киеве. Кто при ЧИСТОЙ прибыли 300-400тгрн платит 2тгрн налогов. Может конечно мне не понять, в маленьких городах владелец 2х магазинчиков в селе зарабатывает 10-15тгрн. Я сужу по своим знакомым и себе. Имея прибыль 10туе в месяц гордится тем что налоги не платятся вообще, или только от того что зашло по безналу (а это 10% от общей выручки) и числится аж 2 человека (владелец и жена чтоб стаж шли и на минималку оформлены) но на новый айфон хватает каждую новую модель покупать и машину в салоне через год себе и жене . А за год налогов меньше стоимости Айфона. Я про такой бизнес