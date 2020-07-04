Бізнесмен навів 5 причин, чому потрібно "відчепитися від ФОПів" і "дати їм свободу".
Дивися повний текст \"РРО - різновид садомазохізму\": співвласник Нової пошти розповів, чому потрібно \"відчепитися від ФОП\".
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Додано: Чет 26 лис, 2020 22:43
"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"РРО - різновид садомазохізму\": співвласник Нової пошти розповів, чому потрібно \"відчепитися від ФОП\".
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:43
Кроме увольнения чиновников и продажи вип-терминалов, необходимо как следует потрусить господина Поперешнюка, который получает сверхприбыли за счёт монопольного положения своей компании, чего в упор не видит Антимонопольный комитет (подозреваю что не бесплатно).
Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:04
Никогда в нашей стране мелкий бизнес официально не станет крупным самостоятельно, будет на всех фоп оформлять, мозг один, руки и ноги разные, налогов 0.00. Знаю среди своих знакомых много примеров. Объёмы бизнеса уже по 100туе в месяц, каждый год новые мерсы в семью, полностью в нале, и чуть чуть на фоп вторая группа, оформленных сотрудников пару человек. Хорошо что хоть субсидию себе ещё не просят.
Я 5% + ЕСВ плачу (что в принципе не много на услугах) на меня как на идиота смотрят, но я с безналом работаю выбора нет .
Аренды это вообще цирк. У большинства договора аренды по 1тгрн, налом потом от 30 до 100. (Я орендую по такой схеме )
На новой почте иногда вижу людей с десятками посылок. Очень сомневаюсь что это НДС ники и плательщики налогов на прибыль и НДФЛ с ЕСВ. Вы посмотрите на новой почте возле Барабашова в Харькове. Стоял курил, офигел, девочка отправляла больше 100посылок. Разговорились, говорит фоп 2ая группа и считает что 2тгрн в месяц это очень много налогов. Зато садик, школа бесплатно, у самой новенькая не люкс но нормальный хюндай.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:16
Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:25
Нет. За счёт не уплаченных/скрытых налогов. Со своими объемами должна платить больше.
А то мы плачется вот пусть большой бизнес платит а мы мелкий нет. А большой он же тоже бизнесмен и тоже хочет денег. И государство хочет. Большой вопрос конечно к тому что государство свои функции не выполняет.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:38
Кому должна? Вы скажите ей спасибо, что она зарабатывает себе сама, а не сидит на пособиях и субсидиях у налогоплательщиков, создавая лишние расходы на госбюджет.
Если обложить налогами всех кто посылки новой почтой отправляет, то доходов от этих налогов не хватит даже на зарплаты тем кто эти налоги будет считать и администрировать. Цены на товары и продукты это взвинтит в несколько раз. А все эти отправители посылок пойдут пособия и субсидии получать. Создавая огромную нагрузку на госбюджет.
Кто их всех кормить будет, вы?
Вы читали статью, которую в валютной ветке выкладывали?
Там картинку приводили:
Так вот вы предлагаете трусить вот тех кошек и собак внизу. В то время как динозавры и медведи спокойно вообще налогов не платят.
А вообще, вы своими высказываниями похожи на госслужащего-коррупционера, который кормится из госбюджета, за счет налогов. Поэтому только и думаете о том, как бы нищее население обложить еще одним налогом. Вы понимаете, что мелкий бизнес и люди настолько обложены налогами и регулированием, что живут уже в нищите? Хотя это и жизнью уже назвать нельзя, скорее выживание.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 27 лис, 2020 02:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 02:05
Re:
Мелкий нычкуется, крупный вообще не платит. Теперь вообще не пойму кто у нас что платит. Бюджету только мвф помогает?
И Вы наверное не поняли какой мелкий бизнез я имел. Те кто пакеты в метро продает ходит по вагонам, или швея на 10 кв.м. сидит штаны подшивает, или сдает в аренду родовую квартиру за 200уе это не бизнес. Про них забыть надо.
Я про тех у кого 30 продуктовых магазинчиков, оформленные на разных людей, у кого 100ларьков на остановках, у кого 10 автомоек, у кого 25 нежилых помещений в Киеве. Кто при ЧИСТОЙ прибыли 300-400тгрн платит 2тгрн налогов. Может конечно мне не понять, в маленьких городах владелец 2х магазинчиков в селе зарабатывает 10-15тгрн. Я сужу по своим знакомым и себе. Имея прибыль 10туе в месяц гордится тем что налоги не платятся вообще, или только от того что зашло по безналу (а это 10% от общей выручки) и числится аж 2 человека (владелец и жена чтоб стаж шли и на минималку оформлены) но на новый айфон хватает каждую новую модель покупать и машину в салоне через год себе и жене . А за год налогов меньше стоимости Айфона. Я про такой бизнес
Додано: П'ят 27 лис, 2020 02:10
Re:
Не понимаю. Я при оказанных услугах в 50тгрн, заплатил за прошлый месяц 2.5 единого и 1100есв. Мне осталось 46400грн.
И я не бюджетник. Я фоп, оказываю услуги юрикам. Выбора нет плачу 5% единого он варьируется а вот ЕСВ хоть заработал хоть нет заплатил.
Какими налогами обложен мелкий бизнес? В большинстве случаев это ФОП, это нал. Это фиксированные суммы налогов. Это просто жадность. Максимум на общей системе это 17% от прибыли + мелкие чборы. Т.е. 80 все равно останется. Но мы ж вообще не хотим платить.
Ещё раз повторюсь мы наверное разные малые бизнесмены или уровень жадности у нас разные
Востаннє редагувалось PUnder в П'ят 27 лис, 2020 02:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 02:10
Насколько знаю, а я немного знаком с мелким и средним бизнесом, мелкий бизнес все платит и работает в белую! С такими предпринимателями, кто не платит налоги я даже не знаком. Поэтому что все это легко контролируется и предприниматель тут-же получит кучу штрафов и потеряет возможность работать предпринимателем.
Подозревают предпринимателей в неуплате налогов только воры и коррупционеры на госслужбе. Они заинтересованы больше украсть у людей, им плевать на экономику и развитие страны, поэтому они твердят о том что самых нищих нужно обложить еще большими налогами.
Практически все предприниматели работают полностью в белую и платят все налоги.
МВФ дает кредит, чтобы заработать денег на тех кому дает. Берет эти кредиты крупный бизнес от имени государства, а выплачивает тело кредита с процентами население и мелкий бизнес. Выплачивает в виде огромных налогов, которые приводят к гигантским ценам в магазинах. И безработице, т.к. при таких налогах открывать предприятия и становиться предпринимателем нет смысла.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 27 лис, 2020 02:55, всього редагувалось 2 разів.
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