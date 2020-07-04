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"РРО - різновид садомазохізму":
співвласник Нової пошти...

"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:43

"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмен навів 5 причин, чому потрібно "відчепитися від ФОПів" і "дати їм свободу".

Дивися повний текст \"РРО - різновид садомазохізму\": співвласник Нової пошти розповів, чому потрібно \"відчепитися від ФОП\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:43

Кроме увольнения чиновников и продажи вип-терминалов, необходимо как следует потрусить господина Поперешнюка, который получает сверхприбыли за счёт монопольного положения своей компании, чего в упор не видит Антимонопольный комитет (подозреваю что не бесплатно).
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:55

Поддерживаю. Поперешнюк прав.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:04

Никогда в нашей стране мелкий бизнес официально не станет крупным самостоятельно, будет на всех фоп оформлять, мозг один, руки и ноги разные, налогов 0.00. Знаю среди своих знакомых много примеров. Объёмы бизнеса уже по 100туе в месяц, каждый год новые мерсы в семью, полностью в нале, и чуть чуть на фоп вторая группа, оформленных сотрудников пару человек. Хорошо что хоть субсидию себе ещё не просят.
Я 5% + ЕСВ плачу (что в принципе не много на услугах) на меня как на идиота смотрят, но я с безналом работаю выбора нет :).
Аренды это вообще цирк. У большинства договора аренды по 1тгрн, налом потом от 30 до 100. (Я орендую по такой схеме :) )

На новой почте иногда вижу людей с десятками посылок. Очень сомневаюсь что это НДС ники и плательщики налогов на прибыль и НДФЛ с ЕСВ. Вы посмотрите на новой почте возле Барабашова в Харькове. Стоял курил, офигел, девочка отправляла больше 100посылок. Разговорились, говорит фоп 2ая группа :) и считает что 2тгрн в месяц это очень много налогов. Зато садик, школа бесплатно, у самой новенькая не люкс но нормальный хюндай.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:16

  PUnder написав:у самой новенькая не люкс но нормальный хюндай.


за счет денег из госбюджета купила?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:25

  Амвросий написав:
  PUnder написав:у самой новенькая не люкс но нормальный хюндай.


за счет денег из госбюджета купила?


Нет. За счёт не уплаченных/скрытых налогов. Со своими объемами должна платить больше.

А то мы плачется вот пусть большой бизнес платит а мы мелкий нет. А большой он же тоже бизнесмен и тоже хочет денег. И государство хочет. Большой вопрос конечно к тому что государство свои функции не выполняет.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:38

  PUnder написав:Нет. За счёт не уплаченных/скрытых налогов. Со своими объемами должна платить больше.


Кому должна? Вы скажите ей спасибо, что она зарабатывает себе сама, а не сидит на пособиях и субсидиях у налогоплательщиков, создавая лишние расходы на госбюджет.

  PUnder написав:А то мы плачется вот пусть большой бизнес платит а мы мелкий нет. А большой он же тоже бизнесмен и тоже хочет денег. И государство хочет. Большой вопрос конечно к тому что государство свои функции не выполняет.


Если обложить налогами всех кто посылки новой почтой отправляет, то доходов от этих налогов не хватит даже на зарплаты тем кто эти налоги будет считать и администрировать. Цены на товары и продукты это взвинтит в несколько раз. А все эти отправители посылок пойдут пособия и субсидии получать. Создавая огромную нагрузку на госбюджет.

Кто их всех кормить будет, вы?


Вы читали статью, которую в валютной ветке выкладывали?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/09/26/629473/

Там картинку приводили:
Зображення

Так вот вы предлагаете трусить вот тех кошек и собак внизу. В то время как динозавры и медведи спокойно вообще налогов не платят.

А вообще, вы своими высказываниями похожи на госслужащего-коррупционера, который кормится из госбюджета, за счет налогов. Поэтому только и думаете о том, как бы нищее население обложить еще одним налогом. Вы понимаете, что мелкий бизнес и люди настолько обложены налогами и регулированием, что живут уже в нищите? Хотя это и жизнью уже назвать нельзя, скорее выживание.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 27 лис, 2020 02:05, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 02:05

Re:

  Амвросий написав:Так вот вы предлагаете трусить вот тех кошек и собак внизу. В то время как динозавры и медведи спокойно вообще налогов не платят.


Мелкий нычкуется, крупный вообще не платит. Теперь вообще не пойму кто у нас что платит. Бюджету только мвф помогает?

И Вы наверное не поняли какой мелкий бизнез я имел. Те кто пакеты в метро продает ходит по вагонам, или швея на 10 кв.м. сидит штаны подшивает, или сдает в аренду родовую квартиру за 200уе это не бизнес. Про них забыть надо.
Я про тех у кого 30 продуктовых магазинчиков, оформленные на разных людей, у кого 100ларьков на остановках, у кого 10 автомоек, у кого 25 нежилых помещений в Киеве. Кто при ЧИСТОЙ прибыли 300-400тгрн платит 2тгрн налогов. Может конечно мне не понять, в маленьких городах владелец 2х магазинчиков в селе зарабатывает 10-15тгрн. Я сужу по своим знакомым и себе. Имея прибыль 10туе в месяц гордится тем что налоги не платятся вообще, или только от того что зашло по безналу (а это 10% от общей выручки) и числится аж 2 человека (владелец и жена чтоб стаж шли и на минималку оформлены) но на новый айфон хватает каждую новую модель покупать и машину в салоне через год себе и жене . А за год налогов меньше стоимости Айфона. Я про такой бизнес
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 02:10

Re:

  Амвросий написав:Вы понимаете, что мелкий бизнес и люди настолько обложены налогами и регулированием, что живут уже в нищите? Хотя это и жизнью уже назвать нельзя, скорее выживание.


Не понимаю. Я при оказанных услугах в 50тгрн, заплатил за прошлый месяц 2.5 единого и 1100есв. Мне осталось 46400грн.
И я не бюджетник. Я фоп, оказываю услуги юрикам. Выбора нет плачу 5% единого он варьируется а вот ЕСВ хоть заработал хоть нет заплатил.

Какими налогами обложен мелкий бизнес? В большинстве случаев это ФОП, это нал. Это фиксированные суммы налогов. Это просто жадность. Максимум на общей системе это 17% от прибыли + мелкие чборы. Т.е. 80 все равно останется. Но мы ж вообще не хотим платить.

Ещё раз повторюсь мы наверное разные малые бизнесмены или уровень жадности у нас разные
Востаннє редагувалось PUnder в П'ят 27 лис, 2020 02:13, всього редагувалось 1 раз.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 02:10

  PUnder написав:Мелкий нычкуется, крупный вообще не платит.


Насколько знаю, а я немного знаком с мелким и средним бизнесом, мелкий бизнес все платит и работает в белую! С такими предпринимателями, кто не платит налоги я даже не знаком. Поэтому что все это легко контролируется и предприниматель тут-же получит кучу штрафов и потеряет возможность работать предпринимателем.

Подозревают предпринимателей в неуплате налогов только воры и коррупционеры на госслужбе. Они заинтересованы больше украсть у людей, им плевать на экономику и развитие страны, поэтому они твердят о том что самых нищих нужно обложить еще большими налогами.

Практически все предприниматели работают полностью в белую и платят все налоги.

  PUnder написав:Теперь вообще не пойму кто у нас что платит. Бюджету только мвф помогает?


МВФ дает кредит, чтобы заработать денег на тех кому дает. Берет эти кредиты крупный бизнес от имени государства, а выплачивает тело кредита с процентами население и мелкий бизнес. Выплачивает в виде огромных налогов, которые приводят к гигантским ценам в магазинах. И безработице, т.к. при таких налогах открывать предприятия и становиться предпринимателем нет смысла.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 27 лис, 2020 02:55, всього редагувалось 2 разів.
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