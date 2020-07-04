"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...
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PUnder написав:Не понимаю. Я при оказанных услугах в 50тгрн, заплатил за прошлый месяц 2.5 единого и 1100есв. Мне осталось 46400грн. И я не бюджетник. Я фоп, оказываю услуги юрикам. Выбора нет плачу 5% единого он варьируется а вот ЕСВ хоть заработал хоть нет заплатил.
Вы не похожи на фопа. Если бы вы работали фопом, то понимали бы, что уклоняться от уплаты налогов гораздо дороже, чем платить все налоги в белую. А вы этого не понимаете, значит фопом вы не работали. По крайней мере самостоятельно.
Возможно вы просто наёмный рабочий, которого оформили фопом отчеты за вас сдает бухгалтер предприятия, поэтому не понимаете сути предпринимательства. Ваши слова говорят о том, что вы на 100% не предприниматель и сами не сможете вести бизнес.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 27 лис, 2020 02:58, всього редагувалось 6 разів.
PUnder написав:Я про тех у кого 30 продуктовых магазинчиков, оформленные на разных людей, у кого 100ларьков на остановках, у кого 10 автомоек, у кого 25 нежилых помещений в Киеве. Кто при ЧИСТОЙ прибыли 300-400тгрн платит 2тгрн налогов.
Вы точно не предпрниматель, и даже на роль налоговика не подходите, т.к. не понимаете даже сколько будет вынужден платить налогов человек, который держит 30 продуктовых магазинов.
Продуктовые магазинчики кстати закрываются. Вот, например недалеко от меня был много лет хороший магазинчик с низкими ценами и неплохим качеством продуктов. Недавно выхожу - а его уже нет, увезли.
PUnder написав:Какими налогами обложен мелкий бизнес? В большинстве случаев это ФОП, это нал. Это фиксированные суммы налогов. Это просто жадность.
Мелкий бизнес - это практически всегда безнал. То, о чем вы говорите - это микробизнес. Торговля на рынках и т.п. Люди которые этим занимаются как правило едва на жизнь зарабатывают. Потому что их обкладывают громадной арендой и поборами.
Я знаком с такими людьми, вы просто на базар пойдите и внимательно посмотрите на людей, которые там торгуют. Посмотрите в чем они одеты. Это нищие люди, они бы с удовольствием не работали на базаре, но других источников денег на жизнь у них нет.
Они милостыню не просят и пособия и субсидии не получают. На хлеб они своим тяжелым трудом зарабатывают, часто с машиной на которой товар возят. У них есть что поесть и где поспать. Но это нищие люди, которые годами работают как рабы без выходных и отпусков. И зарабатывают они намного меньше 50 тысяч, как у вас. Большую часть заработка они отдают за аренду и поборы.
Вы наверно думаете что можно вот так просто пойти и торговать чем-то, заплатил ЕН и ЕСВ и торгуй... Как бы не так... Вы просто попробуйте. Узнаете много нового.