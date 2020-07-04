Додано: П'ят 27 лис, 2020 03:14

PUnder написав: Какими налогами обложен мелкий бизнес? В большинстве случаев это ФОП, это нал. Это фиксированные суммы налогов. Это просто жадность. Какими налогами обложен мелкий бизнес? В большинстве случаев это ФОП, это нал. Это фиксированные суммы налогов. Это просто жадность.

Мелкий бизнес - это практически всегда безнал. То, о чем вы говорите - это микробизнес. Торговля на рынках и т.п. Люди которые этим занимаются как правило едва на жизнь зарабатывают. Потому что их обкладывают громадной арендой и поборами.Я знаком с такими людьми, вы просто на базар пойдите и внимательно посмотрите на людей, которые там торгуют. Посмотрите в чем они одеты. Это нищие люди, они бы с удовольствием не работали на базаре, но других источников денег на жизнь у них нет.Они милостыню не просят и пособия и субсидии не получают. На хлеб они своим тяжелым трудом зарабатывают, часто с машиной на которой товар возят. У них есть что поесть и где поспать. Но это нищие люди, которые годами работают как рабы без выходных и отпусков. И зарабатывают они намного меньше 50 тысяч, как у вас. Большую часть заработка они отдают за аренду и поборы.Вы наверно думаете что можно вот так просто пойти и торговать чем-то, заплатил ЕН и ЕСВ и торгуй... Как бы не так... Вы просто попробуйте. Узнаете много нового.