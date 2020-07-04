"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...
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Амвросий написав:Вы понимаете, что мелкий бизнес и люди настолько обложены налогами и регулированием, что живут уже в нищите? Хотя это и жизнью уже назвать нельзя, скорее выживание.
Не понимаю. Я при оказанных услугах в 50тгрн, заплатил за прошлый месяц 2.5 единого и 1100есв. Мне осталось 46400грн. И я не бюджетник. Я фоп, оказываю услуги юрикам. Выбора нет плачу 5% единого он варьируется а вот ЕСВ хоть заработал хоть нет заплатил.
Какими налогами обложен мелкий бизнес? В большинстве случаев это ФОП, это нал. Это фиксированные суммы налогов. Это просто жадность. Максимум на общей системе это 17% от прибыли + мелкие чборы. Т.е. 80 все равно останется. Но мы ж вообще не хотим платить.
Ещё раз повторюсь мы наверное разные малые бизнесмены или уровень жадности у нас разные
Востаннє редагувалось PUnder в П'ят 27 лис, 2020 02:13, всього редагувалось 1 раз.
PUnder написав:Мелкий нычкуется, крупный вообще не платит.
Насколько знаю, а я немного знаком с мелким и средним бизнесом, мелкий бизнес все платит и работает в белую! С такими предпринимателями, кто не платит налоги я даже не знаком. Поэтому что все это легко контролируется и предприниматель тут-же получит кучу штрафов и потеряет возможность работать предпринимателем.
Подозревают предпринимателей в неуплате налогов только воры и коррупционеры на госслужбе. Они заинтересованы больше украсть у людей, им плевать на экономику и развитие страны, поэтому они твердят о том что самых нищих нужно обложить еще большими налогами.
Практически все предприниматели работают полностью в белую и платят все налоги.
PUnder написав:Теперь вообще не пойму кто у нас что платит. Бюджету только мвф помогает?
МВФ дает кредит, чтобы заработать денег на тех кому дает. Берет эти кредиты крупный бизнес от имени государства, а выплачивает тело кредита с процентами население и мелкий бизнес. Выплачивает в виде огромных налогов, которые приводят к гигантским ценам в магазинах. И безработице, т.к. при таких налогах открывать предприятия и становиться предпринимателем нет смысла.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 27 лис, 2020 02:55, всього редагувалось 2 разів.
PUnder написав:Не понимаю. Я при оказанных услугах в 50тгрн, заплатил за прошлый месяц 2.5 единого и 1100есв. Мне осталось 46400грн. И я не бюджетник. Я фоп, оказываю услуги юрикам. Выбора нет плачу 5% единого он варьируется а вот ЕСВ хоть заработал хоть нет заплатил.
Вы не похожи на фопа. Если бы вы работали фопом, то понимали бы, что уклоняться от уплаты налогов гораздо дороже, чем платить все налоги в белую. А вы этого не понимаете, значит фопом вы не работали. По крайней мере самостоятельно.
Возможно вы просто наёмный рабочий, которого оформили фопом отчеты за вас сдает бухгалтер предприятия, поэтому не понимаете сути предпринимательства. Ваши слова говорят о том, что вы на 100% не предприниматель и сами не сможете вести бизнес.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 27 лис, 2020 02:58, всього редагувалось 6 разів.
PUnder написав:Я про тех у кого 30 продуктовых магазинчиков, оформленные на разных людей, у кого 100ларьков на остановках, у кого 10 автомоек, у кого 25 нежилых помещений в Киеве. Кто при ЧИСТОЙ прибыли 300-400тгрн платит 2тгрн налогов.
Вы точно не предпрниматель, и даже на роль налоговика не подходите, т.к. не понимаете даже сколько будет вынужден платить налогов человек, который держит 30 продуктовых магазинов.
Продуктовые магазинчики кстати закрываются. Вот, например недалеко от меня был много лет хороший магазинчик с низкими ценами и неплохим качеством продуктов. Недавно выхожу - а его уже нет, увезли.
PUnder написав:Какими налогами обложен мелкий бизнес? В большинстве случаев это ФОП, это нал. Это фиксированные суммы налогов. Это просто жадность.
Мелкий бизнес - это практически всегда безнал. А безнал весь контролируется налоговой. То, о чем вы говорите - это микробизнес. Торговля на рынках и т.п. Люди которые этим занимаются как правило едва на жизнь зарабатывают. Потому что их обкладывают громадной арендой и поборами.
Я знаком с такими людьми, вы просто на базар пойдите и внимательно посмотрите на людей, которые там торгуют. Посмотрите в чем они одеты. Это нищие люди, они бы с удовольствием не работали на базаре, но других источников денег на жизнь у них нет.
Они милостыню не просят и пособия и субсидии не получают. На хлеб своим тяжелым трудом зарабатывают, да у них есть машина на которой товар возят. У них есть что поесть и где поспать. Но это нищие люди, которые годами работают как рабы без выходных и отпусков. И зарабатывают они намного меньше 50 тысяч, как у вас. Большую часть заработка они отдают за аренду и поборы. И если у них есть наемные, то часто бывает так, что их доход меньше, чем зарплата наемных.
Вы наверно думаете что можно вот так просто пойти и торговать чем-то, заплатил ЕН и ЕСВ и торгуй... Как бы не так... Вы просто попробуйте. Узнаете много нового. Начать хотя-бы с того, что никто вам не даст торговать где-то и не платить аренду, электричество, не оплачивать ремонт и еще кучу всего (требования для пожарников и т.д. и т.п.)
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 27 лис, 2020 03:27, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:Насколько знаю, а я немного знаком с мелким и средним бизнесом, мелкий бизнес все платит и работает в белую! С такими предпринимателями, кто не платит налоги я даже не знаком. Поэтому что все это легко контролируется и предприниматель тут-же получит кучу штрафов и потеряет возможность работать предпринимателем.
Полностью поддерживаю. Весь мелкий и средний бизнес работает в белую. Просто крыша в налоговой говорит, сколько нужно заплатить налогов, сколько занести, сколько и куда перевести на благотворительность, через кого обнал можно, а через кого нельзя и т.д. Всё по белому, не докулопаешься.
tar-ru написав:Полностью поддерживаю. Весь мелкий и средний бизнес работает в белую. Просто крыша в налоговой говорит, сколько нужно заплатить налогов, сколько занести, сколько и куда перевести на благотворительность, через кого обнал можно, а через кого нельзя и т.д. Всё по белому, не докулопаешься.
С таким не сталкивался. Работал принципиально полностью в белую. Я считаю, что если хоть раз пойдешь на поводу у вымогателей, то потом прийдется и дальше платить. Лучше почитать законы и отстаивать свои права законными методами. Да, прийдется угробить кучу времени, перечитать множество законов и выдержать мозготрах, но это того стоит. Максимум что инспектор просила - заплатить налоги на квартал вперед.
И среди знакомых предпринимателей помоему ни у кого такого не было. Средний и крупный бизнес - готов поверить. Но не у мелких предпринимателей. Мелкие предприниматели помоему все вбелую работают.
Амвросий написав:Мелкий бизнес - это практически всегда безнал. А безнал весь контролируется налоговой. То, о чем вы говорите - это микробизнес. Торговля на рынках и т.п. Люди которые этим занимаются как правило едва на жизнь зарабатывают. Потому что их обкладывают громадной арендой и поборами.
Я знаком с такими людьми, вы просто на базар пойдите и внимательно посмотрите на людей, которые там торгуют. Посмотрите в чем они одеты. Это нищие люди, они бы с удовольствием не работали на базаре, но других источников денег на жизнь у них нет.
Они милостыню не просят и пособия и субсидии не получают. На хлеб своим тяжелым трудом зарабатывают, да у них есть машина на которой товар возят. У них есть что поесть и где поспать. Но это нищие люди, которые годами работают как рабы без выходных и отпусков. И зарабатывают они намного меньше 50 тысяч, как у вас. Большую часть заработка они отдают за аренду и поборы. И если у них есть наемные, то часто бывает так, что их доход меньше, чем зарплата наемных.
Вы наверно думаете что можно вот так просто пойти и торговать чем-то, заплатил ЕН и ЕСВ и торгуй... Как бы не так... Вы просто попробуйте. Узнаете много нового. Начать хотя-бы с того, что никто вам не даст торговать где-то и не платить аренду, электричество, не оплачивать ремонт и еще кучу всего (требования для пожарников и т.д. и т.п.)
Полностью согласен. Вы как будто на нашем рынке торгуете и всё знаете. Мы работали в чёрную в 2014 г. когда стрелять перестали и проверки отменили. Многие закрылись, и годик поработали платив кренделю из налоговой по 100 грн. Сейчас все в белую работают, город маленький, налоговая всё про всех знает, кто где стоит и чем торгует. четверть рынка уже закрылась, ларьки никому не нужны. Только в самых центровых местах котируются. Шах в сторону и закрыты целые ряды. Ещё немного, подыми ЕСВ, очередного клоуна во власть, поставь РРО если бытовой торгуешь и можно смело разоряться.
Proxor_v написав:Работать лучше и больше других это монополия? Кто мешает развивать такой же бизнес другим? Justin развивается и все отлично у них, так что не пишите глупостей. А с этим парнем про ФОП и РРО на 90% согласен.
Если не хочешь чтобы появились конкуренты, создай своего подконтрольного конкурента, или придется потом чужого покупать. Таков бизнес.