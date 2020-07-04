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"РРО - різновид садомазохізму":
співвласник Нової пошти...

"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:16

  brown написав:nickvlk1
то как будто и нет Укрпочты

Укрпочты? Вы серьезно? Я ни одной посылки Укрпочтой не отправлял и не принимал. Тем более в карантин. Нравится часами в очередях под зданием выстаивать когда пенсы милостыни получают?
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